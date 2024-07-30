Тепер військово-обліковий документ з Реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів можна отримати на порталі «Дія». Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.
30 липня 2024, 16:33
На порталі «Дія» тепер можна отримати військово-обліковий документ з QR-кодом
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«Документ має таку саму юридичну силу, як паперовий, тож використовуйте його в будь-яких життєвих обставинах — від працевлаштування до проходження перевірки на блокпості», — йдеться в повідомленні.
На документі є QR-код — за ним перевірятимуть дійсність документа та інформацію з реєстру Оберіг, наприклад про бронювання. Документ сформується, якщо в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов'язаних та резервістів є вся необхідна інформація про людину.
Як отримати військово-обліковий документ
- авторизуйтесь на порталі «Дія» за допомогою КЕП;
- виберіть сервіс Військово-обліковий документ;
- натисніть Подати заяву;
- підпишіть заяву електронним підписом.
Після чого документ протягом 10 хвилин зʼявиться в кабінет громадянина на порталі «Дія».
Джерело: Мінфін
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