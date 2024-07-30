єОселя: З початку року українці взяли пільгові кредити на 9,2 млрд грн

З початку року за програмою доступних кредитів єОселя видано 5 408 кредитів на суму 9,2 млрд грн. Загалом за весь час дії програми понад 11,7 тисячі українських родин змогли придбати нове житло, отримавши кредити на суму понад 18,6 млрд грн. Про це повідомила заступниця Міністра економіки України Надія Бігун.

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Доступне житло

«З початку 2024 року понад 5,4 тисячі родин отримали доступні кредити на житло. Переважна більшість тих, хто оформив кредит під 3% річних — це військовослужбовці ЗСУ за контрактом та силовики. Іпотеку під 3% також отримують вчителі, медики та науковці. Цією програмою можуть скористатися й інші категорії громадян, для яких процентна ставка складає 7%», — зазначила Бігун.

Зокрема, з початку року кредити отримали:

Військовослужбовці та силовики — 2791

Категорія «Інші громадяни» під 7 % — 1372

Педагоги — 405

Медики — 401

Ветерани під 7 % — 167

ВПО під 7 % — 154

Науковці — 118

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Від початку року 3927 кредитів видали на придбання житла на вторинному ринку, 1481 — на житло першого продажу, з яких 309 — на стадії будівництва. Також за програмою єОселя українці придбали 267 приватних будинків.

За минулий тиждень 137 українські родини оформили кредити на 243 млн грн. Серед них кредити під кредити під 3% отримали:

77 військовослужбовців та силовиків;

13 педагогів;

12 медиків;

3 науковців;

Кредити під 7% отримали: