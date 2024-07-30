Обирайте свій кешбек від банку ПУМБ у трьох категоріях на початок нового місяця у мобільному застосунку ПУМБ Online та отримуйте до 500 грн від банку за здійсненні покупки. А ще нараховуються безліч кешбеків від партнерів ПУМБ.
З ПУМБ вигідно всюди. Зустрічайте серпневі пропозиції кешбеку від партнерів банку
Зустрічайте партнерські пропозиції на серпень:
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OnTaxi — 5% на поїздки та доставку, максимальна сума кешбеку 500 грн.
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Фора — 5% на онлайн-замовлення, пропозиція дії для покупок від 150 грн.
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Продуктові магазини — 3% за купівлі в Польщі та Німеччині, максимальний кешбек 500 грн, індивідуальна пропозиція.
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Pandora — 5% на прикраси, розмір кешбеку до 200 грн для покупок від 1000 грн.
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WOG — 3% на пальне й інші товари, до 500 грн кешбеку, індивідуальна пропозиція.
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ZARINA — 3% на прикраси та інші вироби.
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Центр Ока — 5% на всі послуги клініки.
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Кібернетики — 5% на гаджети та техніку, до 500 грн кешбеку.
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SPORT CITY — 5% на одяг, взуття та аксесуари, кешбек до 500 грн.
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КТС.ua — 5% на гаджети та техніку, максимальний кешбек 500 грн.
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Аптека Доброго Дня — 3% на весь асортимент аптеки, до 1000 грн кешбеку.
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Цитрус — 5% на гаджети, техніку та аксесуари.
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Соціальна Аптека — 3% на весь асортимент аптеки, до 1000 грн кешбек.
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ARBER — 8% на одяг, взуття та аксесуари, до 1000 кешбеку.
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FoodBoom — 10% на всі продукти.
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Bla bla pencils — 7% на канцелярію.
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ALISA.UA — 9% на білизну, купальники та інше.
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Gifty — 15% на оригінальні подарунки.
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Авіація Галичини — 5% на патріотичний одяг онлайн, для покупок від 1000 грн.
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Fopi.ua — 5% на електроніку та техніку, кешбек до 500 грн.
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MINK — 10% на онлайн-сервіс хімчистки.
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Spell — 15% на солодощі і смачні подарунки.
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Concert.ua — 3% на квитки онлайн.
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Hillel IT School — 8% на курс нових знань.
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Будинок іграшок — 5% на купівлі від 1200 грн онлайн,
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Readeat.com — 11% на книжки онлайн, кешбек до 500 грн.
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SHERIFF — 50% на послугу SHERIFF SOS, кешбек до 1000 грн.
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LOKO — 10% на швидку доставку, індивідуальна пропозиція.
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Sushi Master — 5% на доставку та їжу в ресторанах.
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F.ua — 3% на всі товари на сайті.
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MONOпіца — 5% на доставку та їжу в ресторанах.
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Proizd ua — 10% на квитки, за один раз можна придбати не більше 4 квитків, скористатися пропозицією можна двічі протягом одного місяця.
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SHABO — 15% на коньяки та вина онлайн, кешбек до 1000 грн.
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MOYO — 3% на весь асортимент магазину, кешбек до 500 грн.
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E-ZOO — 5% на сайті та в магазинах.
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Pokupon.UA — 5% на всі пропозиції від 100 грн, кешбек до 500 грн.
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TEAHOUSE — 20% на чай та каву онлайн,
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Flowers.ua — 15% на квіти у застосунку, кешбек до 300 грн.
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Farmasi — 7% на турецьку косметику.
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BS-Partner — 5% на Bosch та Siemens, кешбек до 1500 грн.
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SAT.UA — 7% на вантажні перевезення, кешбек до 1000 грн
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Страхування у ПУМБ Online — 10% за купівлю поліса.
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DUNA — 5% на шкарпетки, білизну та піжами/
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КнигоЛенд — 5% на книжки/
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Bugatti — 5% за кожну купівлю, кешбек до 1000 грн.
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ARGO — 7% на одяг та аксесуари онлайн.
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ADONIS — 3% на всі послуги клініки.
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BlankNote — 5% на сумки та аксесуари зі шкіри, кешбек до 500 грн.
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Bomond — 6% на косметику та парфуми онлайн, кешбек до 2000 грн.
Робіть кожну купівлю вигідною завдяки кешбекам від ПУМБ та партнерів банку!
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