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30 липня 2024, 15:30

З ПУМБ вигідно всюди. Зустрічайте серпневі пропозиції кешбеку від партнерів банку

Обирайте свій кешбек від банку ПУМБ у трьох категоріях на початок нового місяця у мобільному застосунку ПУМБ Online та отримуйте до 500 грн від банку за здійсненні покупки. А ще нараховуються безліч кешбеків від партнерів ПУМБ.

Зустрічайте партнерські пропозиції на серпень:

  • OnTaxi — 5% на поїздки та доставку, максимальна сума кешбеку 500 грн.

  • Фора — 5% на онлайн-замовлення, пропозиція дії для покупок від 150 грн.

  • Продуктові магазини — 3% за купівлі в Польщі та Німеччині, максимальний кешбек 500 грн, індивідуальна пропозиція.

  • Pandora — 5% на прикраси, розмір кешбеку до 200 грн для покупок від 1000 грн.

  • WOG — 3% на пальне й інші товари, до 500 грн кешбеку, індивідуальна пропозиція.

  • ZARINA — 3% на прикраси та інші вироби.

  • Центр Ока — 5% на всі послуги клініки.

  • Кібернетики — 5% на гаджети та техніку, до 500 грн кешбеку.

  • SPORT CITY — 5% на одяг, взуття та аксесуари, кешбек до 500 грн.

  • КТС.ua — 5% на гаджети та техніку, максимальний кешбек 500 грн.

  • Аптека Доброго Дня — 3% на весь асортимент аптеки, до 1000 грн кешбеку.

  • Цитрус — 5% на гаджети, техніку та аксесуари.

  • Соціальна Аптека — 3% на весь асортимент аптеки, до 1000 грн кешбек.

  • ARBER — 8% на одяг, взуття та аксесуари, до 1000 кешбеку.

  • FoodBoom — 10% на всі продукти.

  • Bla bla pencils — 7% на канцелярію.

  • ALISA.UA — 9% на білизну, купальники та інше.

  • Gifty — 15% на оригінальні подарунки.

  • Авіація Галичини — 5% на патріотичний одяг онлайн, для покупок від 1000 грн.

  • Fopi.ua — 5% на електроніку та техніку, кешбек до 500 грн.

  • MINK — 10% на онлайн-сервіс хімчистки.

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  • Concert.ua — 3% на квитки онлайн.

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  • SHERIFF — 50% на послугу SHERIFF SOS, кешбек до 1000 грн.

  • LOKO — 10% на швидку доставку, індивідуальна пропозиція.

  • Sushi Master — 5% на доставку та їжу в ресторанах.

  • F.ua — 3% на всі товари на сайті.

  • MONOпіца — 5% на доставку та їжу в ресторанах.

  • Proizd ua — 10% на квитки, за один раз можна придбати не більше 4 квитків, скористатися пропозицією можна двічі протягом одного місяця.

  • SHABO — 15% на коньяки та вина онлайн, кешбек до 1000 грн.

  • MOYO — 3% на весь асортимент магазину, кешбек до 500 грн.

  • E-ZOO — 5% на сайті та в магазинах.

  • Pokupon.UA — 5% на всі пропозиції від 100 грн, кешбек до 500 грн.

  • TEAHOUSE — 20% на чай та каву онлайн,

  • Flowers.ua — 15% на квіти у застосунку, кешбек до 300 грн.

  • Farmasi — 7% на турецьку косметику.

  • BS-Partner — 5% на Bosch та Siemens, кешбек до 1500 грн.

  • SAT.UA — 7% на вантажні перевезення, кешбек до 1000 грн

  • Страхування у ПУМБ Online — 10% за купівлю поліса.

  • DUNA — 5% на шкарпетки, білизну та піжами/

  • КнигоЛенд — 5% на книжки/

  • Bugatti — 5% за кожну купівлю, кешбек до 1000 грн.

  • ARGO — 7% на одяг та аксесуари онлайн.

  • ADONIS — 3% на всі послуги клініки.

  • BlankNote — 5% на сумки та аксесуари зі шкіри, кешбек до 500 грн.

  • Bomond — 6% на косметику та парфуми онлайн, кешбек до 2000 грн.

Робіть кожну купівлю вигідною завдяки кешбекам від ПУМБ та партнерів банку!

Джерело: Мінфін
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