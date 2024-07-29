Британія конфіскувала майже $1 млн у Петра Авена

Розпорядник майна російського мільярдера й колишнього співвласника Альфа-Банку в Україні Петра Авена погодився виплатити майже $1 млн за ухилення від санкцій. Про це пише Bloomberg.

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Тисячі фунтів стерлінгів готівкою, вилучені в особняку Авена за межами Лондона, також було передано відповідно до законодавства про «доходи від злочинної діяльності».

Авена звинуватити в тому, що він є «прокремлівським олігархом», проте його адвокати відкинули це звинувачення.

Мільярдер окремо домагається скасовування санкцій Великої Британії проти нього. За словами адвокати, особисті переконання Авена ставлять його в «становище опозиції до нинішнього режиму».