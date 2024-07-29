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29 липня 2024, 17:44

В Україні пропонують перейти на іншу систему класифікації підприємництва

В Україні пропонують поділити підприємців на 5 нових категорій за сегментним підходом на противагу секторальному, яким користуються зараз. Про це повідомляє пресслужба комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку.

В Україні пропонують поділити підприємців на 5 нових категорій за сегментним підходом на противагу секторальному, яким користуються зараз.

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Нормативно-правове регулювання, на думку ініціаторів відповідних законодавчих змін, має включати такі категорії економічних бізнес-суб'єктів:

  • самозайняті, до складу яких мають входити підприємці, які ведуть індивідуальну трудову діяльність (ІТД) та незалежну професійну діяльність (НПД);
  • платформнозайняті, тобто ті, що взаємодіють з цифровими платформами;
  • сімейне підприємництво;
  • мікропідприємництво (мікробізнес);
  • мале підприємництво (малий бізнес).

Усі вищезазначені категорії економічних суб'єктів належать до загальновизнаного сектору МСБ (мікро, малого та середнього бізнесу).

Метою змін нормативного регулювання ведення бізнесу є, на думку ініціаторів цього процесу, надання деяким категоріям додаткових преференцій.

Це має стосуватися таких категорій, як самозайняті, платформнозайняті особи та сімейні бізнеси.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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bonv
bonv
29 липня 2024, 19:40
#
Більше бабла з народу збити щоб українці стали ще біднішими, а нелохи з непрофанами жирували на податках.
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