В Україні пропонують поділити підприємців на 5 нових категорій за сегментним підходом на противагу секторальному, яким користуються зараз. Про це повідомляє пресслужба комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку.
29 липня 2024, 17:44
В Україні пропонують перейти на іншу систему класифікації підприємництва
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Нормативно-правове регулювання, на думку ініціаторів відповідних законодавчих змін, має включати такі категорії економічних бізнес-суб'єктів:
- самозайняті, до складу яких мають входити підприємці, які ведуть індивідуальну трудову діяльність (ІТД) та незалежну професійну діяльність (НПД);
- платформнозайняті, тобто ті, що взаємодіють з цифровими платформами;
- сімейне підприємництво;
- мікропідприємництво (мікробізнес);
- мале підприємництво (малий бізнес).
Усі вищезазначені категорії економічних суб'єктів належать до загальновизнаного сектору МСБ (мікро, малого та середнього бізнесу).
Метою змін нормативного регулювання ведення бізнесу є, на думку ініціаторів цього процесу, надання деяким категоріям додаткових преференцій.
Це має стосуватися таких категорій, як самозайняті, платформнозайняті особи та сімейні бізнеси.
Джерело: Мінфін
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