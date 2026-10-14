Кабінет Міністрів переглянув Політику державної власності, яка визначає підходи держави до управління державними підприємствами та компаніями.

Кабмін переглянув правила для держкомпаній: що зміниться до кінця 2026 року

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Оновлений документ передбачає нову систему оцінювання ефективності Політики державної власності, зміни у звітності держкомпаній та уточнення критеріїв, за якими підприємства залишатимуться у власності держави.

Розподіл держпідприємств мають завершити до кінця 2026 року

Однією з ключових змін стало встановлення строку для завершення розподілу державних підприємств за категоріями, передбаченими Політикою державної власності.

Цю роботу мають завершити до 31 грудня 2026 року.

Перегляд доцільності збереження тих чи інших активів у державній власності надалі проводитимуть щонайменше раз на три роки.

Які держкомпанії включили до агрегованого звіту

Уряд затвердив перелік компаній, щодо яких оприлюднюватиметься агрегований звіт за 2025 рік. До нього увійшли НЕК «Укренерго», НАК «Нафтогаз України», ПрАТ «Укргідроенерго», АТ «Укрпошта», ПАТ «Центренерго», АТ «НАЕК «Енергоатом», АТ «Укрзалізниця» та ТОВ «Оператор ГТС України».

За якими критеріями оцінюватимуть ефективність

Ефективність реалізації Політики державної власності оцінюватимуть за кількома напрямами:

фінансово-економічні результати держкомпаній;

рівень впровадження стандартів корпоративного управління;

збалансованість представництва в органах управління;

ефективність виконання спеціальних обов’язків із забезпечення суспільних інтересів.

Також уточнюються підстави для збереження підприємств у державній власності, зокрема у сферах оборони, енергетичної безпеки та природних монополій.

Навіщо переглянули документ

У Мінекономіки зазначають, що Політика державної власності вперше переглядається через два роки після її затвердження у 2024 році.

Оновлення здійснювалося з урахуванням принципів і рекомендацій ОЕСР та має посилити вимоги до корпоративного управління держкомпаній.

Політика державної власності також є одним з індикаторів Плану України в межах Ukraine Facility та частиною зобов’язань України за меморандумом з МВФ.