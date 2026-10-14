На Паризькому автосалоні дебютував новий флагманський 7-місний кросовер від BYD. BYD Atto 8 — це перший семимісний електричний флагман BYD для Європи, пише «Укравтопром».
14 жовтня 2026, 17:34
BYD показала новий флагманський електрокросовер Atto 8 для Європи (фото)
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Що відомо про новинку
- Розміри авто (Д/Ш/В): 5040/1996/1760 мм. Колісна база — 2950 мм.
- Об'єм багажника при складеному третьому ряді досягає 1960 л. Також є передній багажник на 136 літрів.
- Батарея LFP Blade другого покоління на 115 кВт·год, яка забезпечує запас ходу до 653 км.
- На надшвидких терміналах BYD Flash зарядка до 97% займає 9 хв.
- Задньопривідна модифікація Design розвиває 455 к. с.
- Розгін до сотні за 5,8 секунди.
- До стандартної комплектації входять медіасистема з поворотним екраном 15,6″, цифрова панель приладів 10,25″, проєкційний дисплей та аудіосистема.
- Всі сидіння першого та другого рядів мають підігрів, вентиляцію та функцію масажу.
У шоу-румах Європи новинка з’явиться в І кв. 2027 року.
Джерело: Мінфін
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