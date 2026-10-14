Федеральний уряд Німеччини домовився про запровадження податку на солодкі напої з липня 2027 року. Розмір збору залежатиме від вмісту цукру. Про це повідомляє німецьке видання AUSNEWS із посиланням на RND та проєкт урядового рішення.
У Німеччині вводять податок на «цукор»: скільки доведеться платити
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Скільки становитиме податок
Для напоїв, які містять від 5 грамів цукру на 100 мл, ставка становитиме 26 євроцентів за літр.
Якщо вміст цукру перевищує 8 грамів на 100 мл, ставка зросте до 32 євроцентів за літр.
Для невеликих виробників передбачено виняток: компанії, які випускають менш ніж 1 млн літрів солодких напоїв на рік, податок не сплачуватимуть.
Скільки планують отримати до бюджету
Уряд розраховує, що у 2027 році новий податок принесе близько 690 млн євро.
У 2028 році очікувані надходження оцінюють у 925 млн євро, а надалі — приблизно у 880 млн євро на рік.
Навіщо вводять податок
За задумом уряду, новий збір має одночасно збільшити бюджетні надходження та стимулювати виробників зменшувати вміст цукру у напоях.
Ініціативу просуває міністр фінансів і віцеканцлер Ларс Клінгбайль.
У Німеччині сперечаються через новий збір
Проти податку виступила частина представників ХДС/ХСС та земельних урядів.
Критики вважають, що новий збір призведе до подорожчання напоїв і додаткового навантаження на виробників та споживачів.
Прем'єр-міністр Гессена Борис Райн назвав його «податком на подорожчання» і попередив про можливі негативні наслідки для середніх виробників напоїв.
Водночас прихильники ініціативи наполягають, що податок має стимулювати скорочення споживання цукру та зміну рецептури продукції.
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