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14 жовтня 2026, 18:44

У Німеччині вводять податок на «цукор»: скільки доведеться платити

Федеральний уряд Німеччини домовився про запровадження податку на солодкі напої з липня 2027 року. Розмір збору залежатиме від вмісту цукру. Про це повідомляє німецьке видання AUSNEWS із посиланням на RND та проєкт урядового рішення.

Федеральний уряд Німеччини домовився про запровадження податку на солодкі напої з липня 2027 року.
Федеральний уряд Німеччини домовився про запровадження податку на солодкі напої з липня 2027 року. Розмір збору залежатиме від вмісту цукру.
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Скільки становитиме податок

Для напоїв, які містять від 5 грамів цукру на 100 мл, ставка становитиме 26 євроцентів за літр.

Якщо вміст цукру перевищує 8 грамів на 100 мл, ставка зросте до 32 євроцентів за літр.

Для невеликих виробників передбачено виняток: компанії, які випускають менш ніж 1 млн літрів солодких напоїв на рік, податок не сплачуватимуть.

Скільки планують отримати до бюджету

Уряд розраховує, що у 2027 році новий податок принесе близько 690 млн євро.

У 2028 році очікувані надходження оцінюють у 925 млн євро, а надалі — приблизно у 880 млн євро на рік.

Навіщо вводять податок

За задумом уряду, новий збір має одночасно збільшити бюджетні надходження та стимулювати виробників зменшувати вміст цукру у напоях.

Ініціативу просуває міністр фінансів і віцеканцлер Ларс Клінгбайль.

У Німеччині сперечаються через новий збір

Проти податку виступила частина представників ХДС/ХСС та земельних урядів.

Критики вважають, що новий збір призведе до подорожчання напоїв і додаткового навантаження на виробників та споживачів.

Прем'єр-міністр Гессена Борис Райн назвав його «податком на подорожчання» і попередив про можливі негативні наслідки для середніх виробників напоїв.

Водночас прихильники ініціативи наполягають, що податок має стимулювати скорочення споживання цукру та зміну рецептури продукції.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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