Річна інфляція в США прискорилася до 3,7%

Інфляція в США зросла до 3,7%р/р у вересні, що є найвищим рівнем за чотири місяці та перевищує прогнозовані 3,6%, оскільки ціни на енергоносії продовжували зростати. Про це пише фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Інфляція в США зросла до 3,7%р/р у вересні, що є найвищим рівнем за чотири місяці та перевищує прогнозовані 3,6%, оскільки ціни на енергоносії продовжували зростати.

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Як змінився індекс

Щомісячний індекс споживчих цін зріс на 0,6%м/м, що є найбільшим приростом за п'ять місяців, тоді як базова інфляція також перевищила очікування, підскочивши до 2,6%р/р та 0,3%м/м.

Як відреагував ринок

Реакція ринку — виражене зростання долару, оскільки таке прискорення однозначно призведе до підвищення ставки ФРС США.

Євро стрімко падає до 1,112 — мінімуму з березня 2025 року.