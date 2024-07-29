izibank, створений на базі Таскомбанку, призупинив продаж клієнтам ОВДП. Про це йдеться у розсилці для клієнтів банку.
29 липня 2024, 9:34
izibank призупинив послугу з купівлі ОВДП
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Що відомо
«В застосунку призупинена послуга по купівлі ОВДП. Не хвилюйтеся, всі придбані цінні папери будуть виплачені в строк», — заявили в проєкті.
Строки відновлення послуги невідомі.
Джерело: Мінфін
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