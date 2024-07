Ринок акцій США різко знизився: падіння S&P 500 та Nasdaq стало максимальним з 2022 року

►Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Причина падіння

Обвал ринку спровокували квартальні результати компанії Tesla Inc. та Alphabet Inc., які не дотягнули до «високої планки», поставленої аналітиками Уолл-стріт, пише Market Watch.

Це дві перші компанії із так званої «чудової сімки» американських IT-гігантів, які опублікували звіти за минулий квартал.

Акції Tesla знизилися в ціні на 12,3% за підсумками торгів — максимально з вересня 2020 року, за даними Dow Jones.

Американський виробник електромобілів збільшив виручку у другому кварталі на 2%, до рекордних $25,5 млрд, проте його чистий прибуток скоротився на 45%, а прибуток без урахування разових факторів ($0,52 на акцію) виявився суттєво гіршим за консенсус-прогноз опитаних FactSet експертів ($0,61 на акцію).

Читайте: Tesla показує найгірший прибуток за останні п'ять років

Вартість паперів Alphabet Inc. знизилася на 5%. Чистий прибуток і виторг компанії в минулому кварталі перевершили прогнози ринку, проте зростання доходів від реклами не виправдало очікувань. Крім того, трейдери негативно сприйняли зростання капіталовкладень Alphabet, зазначає Barron's.

Котирування акцій інших компаній «чудової сімки» також різко впали, зокрема Nvidia Corp. — на 6,8%, Meta Platforms Inc. — на 5,6%, Microsoft Corp. — на 3,6%, Amazon.com Inc. — на 3%, Apple Inc. — на 2,9%.

Папери американських технологічних компаній почали різко дешевшати після публікації 11 липня статданих, які суттєво уповільнили інфляцію в США. Спад інфляційного тиску підвищив упевненість трейдерів у тому, що Федеральна резервна система незабаром почне пом'якшення грошово-кредитної політики. Експерти вважають, що перше зниження ставки американським ЦП відбудеться у вересні.

У цих умовах трейдери почали продавати папери ІТ-гігантів, які істотно подорожчали за останні місяці, фіксуючи прибутки і вивільняючи кошти для купівлі акцій компаній, які, на їхню думку, найбільше виграють від пом'якшення політики ФРС.

Компанії «чудової сімки» втратили понад $1,7 трлн капіталізації з моменту публікації червневих даних щодо інфляції, зазначає Market Watch.

«Ротаційна торгівля на фондовому ринку продовжується, — зазначає аналітик Freedom Capital Markets Джей Вудс. — Волатильність торгів посилюється».

Статдані, опубліковані в середу, показали несподіване скорочення продажів новобудов у США минулого місяця.

Продаж нових будинків у країні в червні зменшився на 0,6% порівняно з попереднім місяцем і склав 617 тис. у перерахунку на річні темпи, повідомило міністерство торгівлі країни. Згідно з переглянутими даними, у травні було реалізовано 621 тис. новобудов, а не 619 тис., як повідомлялося раніше. Аналітики в середньому очікували збільшення продажів минулого місяця до 640 тис. із раніше оголошеного травневого рівня, за даними Trading Economics.

Папір Visa Inc. подешевшали на 4% за підсумками торгів. Оператор найбільшої в США платіжної системи збільшив чистий прибуток у третьому фінансовому кварталі на 17%, виручку — на 10%, при цьому останній показник виявився гіршим за прогнози ринку.

Котирування паперів виробників електромобілів знизилися за акціями Tesla. Капіталізація Rivian Automotive Inc. упала на 7%, Lucid Group Inc. — на 5,6%, ADR Nio Inc. та XPeng Inc. втратили в ціні 4% та 4,2% відповідно.

Папери AT&T Inc. подорожчали на 5,2%. Телекомунікаційна компанія зафіксувала 20% зниження чистого прибутку в другому кварталі при незначному зменшенні виручки. При цьому темпи зростання кількості абонентів тарифних планів з оплатою послуг за фактом суттєво перевершили очікування аналітиків.

Індекс Dow Jones Industrial Average за даними на закриття ринку в середу знизився на 504,22 пунктів (1,25%) і склав 39853,87 пунктів.

Standard & Poor's 500 упав на 128,61 пункту (2,31%) — до 5427,13 пункту.

Nasdaq Composite впав на 654,94 пункту (3,64%) і становив 17342,41 пункту.