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25 липня 2024, 9:36

Tesla показує найгірший прибуток за останні п’ять років

Компанія Ілона Маска Tesla показала в другому кварталі 2024 року найгірший прибуток за останні п’ять років. Про це пише AIN з посиланням на Reuters.

Компанія Ілона Маска Tesla показала в другому кварталі 2024 року найгірший прибуток за останні п’ять років.
Фото:tesla-model-s.infocar.ua

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Яка причина падіння прибутку

Причина в зниженні цін для пожвавлення попиту на електрокари та одночасно збільшенні витрат на ШІ-проєкти. Акції компанії впали на 8%.

Щоб скоротити витрати, Tesla звільнила понад 10% своїх співробітників. У компанії заявили, що на прибуток також вплинули витрати на реструктуризацію та збільшення операційних витрат, що пов’язано з ШІ-проєктами.

На тлі зниження попиту на електрокари Ілон Маск зосередився на штучному інтелекті, програмному забезпеченні для автономного водіння, роботаксі та роботі Optimus, який вже у 2025 році має працювати на заводі Tesla.

Інвестиційний аналітик AJ Bell Ден Коутсворт каже, що компанія Маска вже чотири квартали поспіль не досягає цільових показників прибутку. За його словами, виробник електрокарів багато говорить про роботаксі, гуманоїдів та автономне водіння, але це «потенційне багатство завтрашнього дня, а не сьогоднішнього».

Постачання електромобілів компанії падають уже два квартали поспіль через конкуренцію з китайськими компаніями та відсутністю доступних моделей. У другому кварталі Маск відклав розробку нового дешевого автомобіля на користь менш амбітних бюджетних моделей.

Фінансові результати

Валовий прибуток без урахування регуляторних пільг впав до 14,6% порівняно з прогнозом у 16,29%.

Виторг сягнув $25,50 млрд — це трохи випереджає минулорічний показник і прогнози аналітиків.

Продажі регуляторних кредитів Tesla майже потроїлися до рекордних $890 млн у другому кварталі порівняно з попереднім роком.

Чистий прибуток склав $1,48 млрд порівняно з $2,7 млрд рік тому, а скоригований прибуток на акцію — 52 центи, що не відповідає прогнозу Волл-стріт у 62 центи.

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Джерело: Мінфін
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