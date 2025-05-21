Обсяг розміщених у ЄС бондів перевищив 1 трлн євро за рекордно короткі терміни

Станом на 20 травня обсяг розміщених боргових зобов'язань у Європі з початку 2025 року перевищив 1 трлн євро ($1,13 трлн) навіть з урахуванням того, що цей ринок ненадовго завмирав після введення імпортних мит адміністрацією США. Це найшвидші темпи зростання пропозиції боргу ЄС за останні кілька років, повідомляє Bloomberg.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

За розрахунками Bloomberg, з початку травня перепидписка на облігації досягла позначки 3,69 раза. Агентством розглядався як корпоративний, так і державний борг, розміщення у євро, фунтах стерлінгів та доларах за межами США згідно з умовами Reg S.

Причина пожвавлення ринку

Пожвавленню на ринку боргу передувала пауза, що почалася 2 квітня. Цього дня президент США Дональд Трамп оголосив про введення «відповідних» імпортних мит щодо майже 211 країн та територій, що викликало невизначеність на фінансових ринках у всьому світі.

Після того, як президент США припинив дію мита на 90 днів для більш ніж 75 держав та пом'якшив риторику, розміщення відновилося.

У компаніях використовують відносний затишок для розміщення боргу, оскільки розуміють, що можуть упустити «вікно можливостей», і «зараз саме час отримати доступ до фінансування в євро», зазначає керівник Mitsubishi UFJ Financial Group з ринків капіталу в регіоні, що включає Європу, Близький Схід та Африку, Фабіанна.

Останній рекорд у подоланні порога 1 трлн євро було досягнуто минулого року 29 травня. Найпізніше поріг 1 трлн євро було досягнуто 9 вересня 2022 року, випливає з даних за шість років, які наводить агентство.

Серед компаній, які активно залучали позикові кошти в травні, Bloomberg називає Novo Nordisk та Siemens. У вівторок 20 травня щонайменше 26 позичальників здійснювали пропозицію боргових паперів на європейському ринку, пише Bloomberg.