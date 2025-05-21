Польща припинить безмитну торгівлю з Україною з червня

Польща скасує механізм автономних торгових заходів (АТМ), який забезпечував безмитний імпорт товарів з України, із 5 червня 2025 року. Про це пише RMF24.

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Заява Туска

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, виступаючи в Сеймі, заявив: «З 5 червня цього механізму не буде. Ми повертаємось до довоєнної ситуації у питаннях прикордонного режиму». За його словами, Польща підтримує Україну у війні з росією, але не за рахунок польських виробників, зокрема фермерів.

Економічні інтереси

Туск підкреслив, що уряд захищатиме економічні інтереси Польщі, навіть якщо вони суперечать інтересам України. Він додав, що не боїться звинувачень в антиукраїнських настроях.