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21 травня 2025, 12:22

Польща припинить безмитну торгівлю з Україною з червня

Польща скасує механізм автономних торгових заходів (АТМ), який забезпечував безмитний імпорт товарів з України, із 5 червня 2025 року. Про це пише RMF24.

Польща скасує механізм автономних торгових заходів (АТМ), який забезпечував безмитний імпорт товарів з України, із 5 червня 2025 року.

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Заява Туска

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, виступаючи в Сеймі, заявив: «З 5 червня цього механізму не буде. Ми повертаємось до довоєнної ситуації у питаннях прикордонного режиму». За його словами, Польща підтримує Україну у війні з росією, але не за рахунок польських виробників, зокрема фермерів.

Економічні інтереси

Туск підкреслив, що уряд захищатиме економічні інтереси Польщі, навіть якщо вони суперечать інтересам України. Він додав, що не боїться звинувачень в антиукраїнських настроях.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

+
+15
KValera
KValera
21 травня 2025, 13:26
#
А фермеры польские когда границу будут блокировать? С 6 июня?
+
0
Я_ __
Я_ __
21 травня 2025, 13:29
#
Поки недофермери шляхтичів (поляків) замість роботи, йдуть блокувати дороги, наші фермери працюють і вирощують продукцію.

Порадьте хтось шляхтичам працювати трошки більше і виготовляти більше продукції, може тоді не треба буде так часто блокувати сусідам пункти пропуску Очевидно, що європейці більше раді українській продукції, котрої більше, ніж шляхтичської (польської), короче кажучи штяхтичі теж продалися за злоті, тьфу.
+
0
Klimo
Klimo
21 травня 2025, 14:36
#
Выдоры через неделю. Нужно понравится
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