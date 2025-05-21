МВФ закликав США скорочувати бюджетний дефіцит та держборг

Міжнародний валютний фонд вважає за необхідне для США скорочення бюджетного дефіциту і вирішення проблеми «держборгу, що постійно зростає», заявила заступник глави МВФ Гіта Гопінат.

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Позиція МФВ

«Вашингтону слід проводити бюджетну політику, спрямовану на поступове зниження держборгу щодо ВВП», — сказала Гопінат газеті Financial Times.

Вона додала, що американська економіка страждає внаслідок «дуже високої» невизначеності у торговельній політиці, незважаючи на недавню тимчасову угоду з Китаєм.

Минулої п'ятниці міжнародне агентство Moody's знизило довгостроковий кредитний рейтинг США до «Aa1» з «Aaa» через побоювання з приводу держборгу, що зростає, і дефіциту бюджету країни.

Moody's останнім із «великої трійки» рейтингових агентств утримувало рейтинг найбільшої економіки світу на найвищому щаблі.

Згідно з даними Бюджетного управління Конгресу США (Congressional Budget Office, CBO) у 2024 році держборг США склав 98% ВВП, тоді як десять років тому він перебував на рівні 73% ВВП.

Прогнози МВФ, опубліковані минулого місяця, передбачають зниження бюджетного дефіциту США цього року завдяки зростанню доходів від мит. Вони, однак, не враховують потенційних наслідків нового податкового законопроєкту, який передбачає зниження податків, який американський президент Дональд Трамп намагається провести через Конгрес.

Збільшення дефіциту бюджету означає, що США будуть змушені розміщувати більше держоблігацій у той момент, коли іноземні та внутрішні інвестори почали ставити під сумнів стабільність американських ринків, зазначає FT.

У квітні МВФ знизив прогноз зростання ВВП США на 2025 рік на 0,9 процентного пункту (п.п.), до 1,8%, прогноз зростання світової економіки — на 0,5 п.п., до 2,8%.

Погіршення прогнозів було викликане великим митом, запровадженим США для їхніх торгових партнерів.