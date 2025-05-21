У Великобританії інфляція у квітні прискорилася до 2,6% до 3,5%

Споживчі ціни у Великій Британії у квітні зросли на 3,5% у річному вираженні, повідомило Національне статистичне управління ONS. Інфляція прискорилася порівняно з 2,6% у березні.

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Аналітики в середньому прогнозували зростання цін минулого місяця на 3,3%, за даними Trading Economics.

Річний темп зростання споживчих цін у квітні став найвищим із січня 2024 року.

Як змінилися ціни

Житлові та комунальні послуги подорожчали на 7,8% (у березні — на 1,8%), продукти харчування та безалкогольні напої — на 3,4% (на 3%), розваги та відпочинок — на 3,1% (на 2,4%), транспортні послуги — на 3,3% (на 1,2%), ресторани та готелі.

Вартість одягу та взуття знизилася на 0,4% (після зростання на 1,1%), меблів та предметів домашнього вжитку — на 0,5% (після збільшення на 0,5% у березні).

Споживчі ціни в Британії у квітні щодо попереднього місяця підвищилися на 1,2%, тоді як у березні було зафіксовано зростання на 0,3%.

Ціни без урахування вартості продуктів харчування, алкоголю, тютюну та енергоносіїв (індекс CPI Core, базова інфляція) збільшилися на 3,8% за рік та на 1,4% за місяць. У березні перший показник зріс на 3,4%, другий — на 0,5%.

Підвищення роздрібних цін (індекс RPI) минулого місяця прискорилося до 4,5% у річному вираженні з березневих 3,2%. Саме цей індикатор використовується британськими роботодавцями під час переговорів про зарплату.

Різниця в динаміці індексів CPI та RPI пов'язана з урахуванням витрат на житло у RPI, а також різною вагою авіатарифів, страхування та цін на бензин.

RPI у квітні піднявся на 1,7% м/м після збільшення на 0,3% у березні.