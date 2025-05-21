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21 травня 2025, 10:48

Німецький індекс DAX вперше в історії перевищив 24 000 пунктів

Німецький індекс DAX під час торгів 20 травня на максимумі піднявся на 0,27%, до 24 006,16 пункту. Це стало новим максимумом — бенчмарк уперше в історії перевищив 24 000 пунктів.

Німецький індекс DAX під час торгів 20 травня на максимумі піднявся на 0,27%, до 24 006,16 пункту.
Фото: amarkets.org

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Причина зростання

Як пише портал MarketScreener, у інвесторів у німецькі папери з'явилися надії на можливе припинення вогню в Україні.

За даними Trading Economics, DAX зростає на тлі ослаблення геополітичних побоювань. Крім того, настрій ринку підтримує угода між Великобританією та ЄС, досягнута у понеділок, 19 травня. Вона принесе економіці Великобританії не менше £9 млрд ($12 млрд) до 2040 року, включає новий пакт про співпрацю в галузі оборони та безпеки та угоду щодо рибальства.

CNBC зазначає, що висхідна траєкторія DAX почалася, коли оптимізм інвесторів посилився після того, як Німеччина обрала новий уряд на чолі з канцлером Фрідріхом Мерцем.

Свою роль у зростанні німецьких паперів, відзначає агентство, відіграла стратегія «Продавай Америку», яка призвела до відтоку грошей із американських активів. На ринку спостерігається розпродаж американських паперів після того, як рейтингове агентство Moody's минулого тижня позбавило США найвищого кредитного рейтингу.

За оцінкою Deutsche Bank, цільовий орієнтир для DAX на кінець року становить 25 000 пунктів.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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