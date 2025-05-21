BMW запускає buyback на 2 млрд євро

Рада директорів німецької Bayerische Motoren Werke AG (BMW) схвалила програму зворотного викупу акцій на суму до 2 млрд євро . Як йдеться у пресрелізі компанії, програма стартує у травні і завершиться не пізніше квітня 2027 року.

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Що відомо

До програми будуть включені як звичайні, так і привілейовані акції, проте обсяг викупу привілейованих акцій обмежений сумою 350 млн євро.

Викуплені акції будуть переважно погашені, деяка їхня частина піде на бонуси співробітникам, наголошується в прес-релізі.

Акціонери компанії під час травневих зборів схвалили зворотний викуп до 10% акцій протягом п'яти років.

Акції BMW подорожчали на 1,5% на торгах у вівторок. З початку поточного року капіталізація компанії знизилася менш ніж на 1% і становить близько 48 млрд євро.

Нагадаємо

Байбек (buyback) — це викуп емітентом власних акцій, який у більшості випадків вважається показником надлишку готівки в компанії. Іноді є вимушеним заходом, спрямованим проти падіння капіталізації.

Зворотний викуп власних паперів може вплинути на показник «чистого прибутку на акцію» (EPS).