Понад 40% державних компаній торік виявилися збитковими — Опендатабот

59% з усіх зареєстрованих держпідприємств не здали фінансові звіти у 2024 році — це 963 компанії. З тих, хто відзвітував, 41% виявилися збитковими (майже стільки ж, як 2023 року). Про це йдеться в даних Опендатабот.

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Скільки збиткових підприємств в Україні

Єдиним регіоном країни, де відзвітували усі державні компанії, стала Рівненщина. Водночас з територій, наближених до фронту та тимчасово окупованих, очікувано надійшло найменше звітів: 5% від держкомпаній Донеччини та 9% — з Херсонщини.

У кого найкращий результат

Найкращі показники в країні показав Павлоградський хімічний завод: його дохід збільшився у 3.5 рази за рік та склав 29 млрд грн. Прибуток становить 6 млрд грн — тобто він є лідером серед держпідприємств за обома показниками.

«Ліси України» посіли 2 місце за доходом та 3 місце за прибутком. Дохід за рік склав 23 млрд грн. Натомість прибуток знаходиться на рівні 2,5 млрд грн.

Трійку лідерів закриває «Укрспецекспорт» з доходом 13 млрд грн. Це у 2,3 рази менше, ніж 2023 року. Компанія отримала 94 млн грн прибутку.

На другому місці за прибутком опинилася Адміністрація морських портів України. Компанії вдалося заробити 2,7 млрд грн, але за доходом вона на 4 місці серед усіх держкомпаній — 6,3 млрд грн.

Топ-5 збиткових держпідприємств