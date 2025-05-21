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21 травня 2025, 13:10

Понад 40% державних компаній торік виявилися збитковими — Опендатабот

59% з усіх зареєстрованих держпідприємств не здали фінансові звіти у 2024 році — це 963 компанії. З тих, хто відзвітував, 41% виявилися збитковими (майже стільки ж, як 2023 року). Про це йдеться в даних Опендатабот.

59% з усіх зареєстрованих держпідприємств не здали фінансові звіти у 2024 році — це 963 компанії.
Фото: depositphotos

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Скільки збиткових підприємств в Україні

Єдиним регіоном країни, де відзвітували усі державні компанії, стала Рівненщина. Водночас з територій, наближених до фронту та тимчасово окупованих, очікувано надійшло найменше звітів: 5% від держкомпаній Донеччини та 9% — з Херсонщини.

У кого найкращий результат

Найкращі показники в країні показав Павлоградський хімічний завод: його дохід збільшився у 3.5 рази за рік та склав 29 млрд грн. Прибуток становить 6 млрд грн — тобто він є лідером серед держпідприємств за обома показниками.

«Ліси України» посіли 2 місце за доходом та 3 місце за прибутком. Дохід за рік склав 23 млрд грн. Натомість прибуток знаходиться на рівні 2,5 млрд грн.

Трійку лідерів закриває «Укрспецекспорт» з доходом 13 млрд грн. Це у 2,3 рази менше, ніж 2023 року. Компанія отримала 94 млн грн прибутку.

На другому місці за прибутком опинилася Адміністрація морських портів України. Компанії вдалося заробити 2,7 млрд грн, але за доходом вона на 4 місці серед усіх держкомпаній — 6,3 млрд грн.

Топ-5 збиткових держпідприємств

  • Східний гірничо-збагачувальний комбінат — 1,2 млрд грн збитків;
  • Аеропорт «Бориспіль» — 1,1 млрд грн;
  • Регіональні електричні мережі — 732 млн грн;
  • «Львіввугілля» — 301 млн грн;
  • «Енергоринок» — 261 млн грн.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
Я_ __
Я_ __
21 травня 2025, 13:20
#
«Понад 40% державних компаній торік виявилися збитковими — Опендатабот»

Ну так в Україні давно вміють підроблювати звітність, де один звіт білий (реальний) для керівництва, а другий підроблений для перевірок. Навіть бухгалтерія є чорна, де все готівочкою)) Тому не дивно, що держ.компанії можуть вивести активи, перерозподілити баланс, набрати кредитів і позик (привіт 5−7-9), а потім зробити фінт вухами, оголосити про банкрутство (наприклад) і поїхати на Мальдіви кудись насолоджуватися життям, наче це щось нове для України))
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0
Vorlock
Vorlock
21 травня 2025, 14:35
#
Якраз вчора вийшло нове розслідування від бігусів, про «збитки»
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