Продаж елітних іномарок б`є рекорди: хто і для кого насправді їх скуповує

До появи законопроєкту про підвищення податків (у тому числі й на нові автомобілі) в Україні спостерігався справжній ажіотаж на ринку преміальних авто. За даними Autoconsulting, у червні продаж дорогих машин зріс на 7%, але окремі елітні марки побили навіть довоєнні рекорди продажів. Що стоїть за зростанням продажів преміальних машин зараз, і як довго воно триватиме, попри війну, — з'ясовував «Мінфін».

Ніколи ще в нашій країні не було так багато BMW та Tesla, як зараз. Нинішній бум попиту на розкішні іномарки вже не перший з початку війни. Продажі у цьому сегменті виходили на рекорд декілька разів. І щоразу на те були свої причини.

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Як свідчить статистика порталу data.gov.ua, у другому кварталі цього року в Україні було зареєстровано 2 775 елітних автомобілів, і це рекорд за останні роки.

Втім, як каже голова Autoconsulting Олег Омельницький, нинішній «рекорд» загалом у сегменті елітних іномарок все одно далекий від торішнього.

«У першому півріччі 2024 року цей сегмент просів на 1%, порівнюючи з аналогічним періодом минулого року. При цьому весь авторинок зріс на 16%, що говорить про початок стагнації преміального сегменту», — зазначає він.

За словами Омельницького, зростання продажу елітних авто зараз забезпечує переважно реалізація окремих марок. Наприклад, продавці Audi наростили обсяги продажу на 56%, Lexus — на 10%. Динамічно зростають продажі BMW, особливо таких моделей, як X 5 та 3-серії. Водночас, наприклад, продажі Mercedes обвалилися майже на 36%.

Найбільше зростання продажу елітних авто спостерігається у Київській, Івано-Франківській, Тернопільській та Запорізькій областях. Але у більшості регіонів уже зафіксовано зниження обсягів реалізації.

У результаті частка преміум-сегмента у структурі продажу нових авто почала знижуватися. Минулого року вона становила 21,7%, а за підсумками першого півріччя 2024 року знизилася до 18,5%.

При цьому це однаково досить високий показник. Тобто, якщо розглядати результати продажу елітних авто без прив'язки до минулорічних, справді можна говорити про рекорд.

Але в 2023 році бум на «елітку» все ж таки був помітнішим. За підсумками минулого року, продажі преміальних авто зросли на 90%, а весь авторинок — лише на 62%. А ось уже за перші два місяці 2024 року загальна динаміка авторинку становила 48,3%, а елітного сегмента — лише 7,5%.

На початку року чи не вперше з початку війни за преміальними авто було зафіксовано зниження продажів на 0,4%. Цей «провал» на початку року зіпсував статистику елітного сегменту за підсумками першого півріччя 2024 року. Тобто зараз, свого роду, поворотний момент. Від того, на яку динаміку продажів вийдуть преміальні автосалони найближчими місяцями, залежатиме, чи триватиме в Україні бум елітних машин, чи все ж таки почне загасати.

«Дивні» рекорди під час війни

Зазначимо, що сегмент преміальних машин демонструє рекорди буквально з перших місяців війни. І це щонайменше дивно — на тлі війни та проблем в економіці.

Втім, насправді всьому є пояснення.

Наприклад, у 2022 році в Україні обнулили розмитнення всіх іномарок. Прибрали відразу три податки — ПДВ, ввізне мито та акцизний збір. Що відразу ж різко збільшило потік імпортних машин до нашої країни.

При цьому «поїхали» насамперед дорогі авто, оскільки саме вони за рахунок скасування податків подешевшали найбільше. Податкова складова у структурі іномарок до «нульового розмитнення» (як і після його повернення) становила близько 30% вартості авто. І якщо на іномарку за 10 тис. євро це трохи більше 3 тис., то на авто за 100 тис. євро — понад 30 тис. євро.

Тому й ті, хто давно мріяв про розкішний автомобіль, та посередники, які побачили можливість добре заробити, кинулися саме за BMW, Mercedes, Lexus та іншими преміальними брендами.

«Усього за час пільг завезли авто на 2 млрд, причому на кордоні вишиковувалися черги автовозів із люксовими машинами, що дуже дивувало європейців, які не розуміли такого „бенкету“ під час війни», — каже Кущ.

Олег Омельницький розповів, що продаж преміальних авто підштовхнув і «психологічний чинник». Багато українців, які раніше відкладали покупку машини своєї мрії, у війну усвідомили, що треба жити «тут і зараз», і понесли заощадження в автосалони.

Крім того, у 2022 році було не зовсім зрозуміло, куди, власне, варто вкладати кошти. Ринок нерухомості стагнував і вже не приносив інвесторам колишніх доходів, а багато бізнесів пішли в мінус.

Але у 2023 році, попри скасування нульового розмитнення і, хоча й незначну, але все ж стабілізацію на багатьох ринках, у тому числі нерухомості, сегмент елітних авто вийшов на черговий рекорд.

За словами Омельницького, загалом у цій категорії було реалізовано близько 13,3 тис. нових авто.

Наприклад, продажі BMW злетіли майже на 140%, перевищивши 4,2 тис. штук. Audi реалізували на 78% більше, ніж у 2022 році, — 1 580 штук, Mercedes — на 46,8% більше (2,6 тис. штук) тощо.

За даними Autoconsulting, чималою мірою бум продажів забезпечили різноманітні акції та знижки на елітні авто. Протягом року таких пропозицій від салонів було дуже багато. У результаті, якщо у 2022 році середня вартість нової преміальної іномарки становила близько 66 тис. євро, то у 2023 році вона знизилася майже на тисячу — до 65 тис. євро.

Але була ще одна причина зльоту продажу елітних автомобілів в Україні. Почала набирати обертів схема з постачання дорогих машин із нашої країни через білорусь, Грузію та інші держави до росії (в яку через санкції припинили постачати люксові товари, зокрема, авто).

За словами Омельницького, зокрема, у Грузії за VIN-кодом було виявлено іномарку з українського автосалону, яка готувалася на відправку до росії.

А у травні 2023 року СБУ розкрила схему, в центрі якої стояв бізнесмен зі Львова — він зумів переправити російським замовникам 45 елітних авто на суму понад 3 млн євро. Він купував машини в українських автосалонах, оформляв на свої фірми, а згодом вивозив на «експорт» до ЄС. Звідки ці авто потім потрапляли до білорусі та росії.

І ця справа — лише вершина айсберга.

Олег Назаренко, голова Всеукраїнської асоціації автоімпортерів та дилерів каже, що посередники оформляли авто і на юридичних, і на приватних осіб, а потім організовували їхнє переправлення до росії транзитом через інші країни.

ВААІД разом із міжнародними автоконцернами взяли цю ситуацію під контроль. У корпорації «Укравто» (до її структури входить автомобільний дім «Україна» — офіційний імпортер Mercedes) розповіли, що вони мають низку внутрішніх процедур із цього приводу, рекомендованих заводом-виробником. Дилери почали формувати «чорні списки» «підозрілих» покупців, які купували дуже багато дорогих авто.

Спільними зусиллями правоохоронців та імпортерів схеми вдалося, якщо й не повністю прикрити, то щонайменше різко зменшити в обсягах. Тому не дивно, що вже у 2024 році зі статистики продажів зникли «зайві» машини, які призначалися для російського ринку.

Замість схем — посадовці

Втім, судячи зі статистики, бум на ринку елітних авто може знову активізуватися. Адже від місяця до місяця динаміка продажів у цьому сегменті покращується. І якщо на початку 2024 року було мінус 0,4% за продажами, то минулого місяця — вже плюс 7%.

Чому ажіотаж заходить на нове коло?

Багато експертів авторинку вважають, що драйвером зростання преміального сегмента у червні стали надуспішні продажі BMW. Продавці цієї марки, як і раніше, роблять покупцям багато вигідних акційних пропозицій, що, зокрема, змогло підштовхнути продажі моделей X 5 і 3-серії у червні.

Ауді, продажі якої також побили рекорди минулого місяця, розпродає складські запаси. Як зазначили у компанії «Порше Захід», на складах є автомобілі Audi Q7, Audi Q8, Audi Q5.

Крім того, преміальні автосалони нарощують кредитування, у тому числі під знижені відсоткові ставки. Багато хто пропонує кредити від 0,01% на рік за умови першого внеску в 30−50% від вартості авто. Зрозуміло, що ще є додаткові комісії, а якщо брати позику на декілька років, то потім відсотки зростають, але за умови швидкої виплати боргу такі програми є вигідними.

Ще одним приємним сюрпризом для потенційних покупців у червні став нижчий курс валют, за яким перераховують цінники на елітні іномарки. Скажімо, в «АВТ Баварія» заявлено курс євро 45,29 грн, тоді як на Приваті безготівковий курс — 48,87 грн/€.

Втім, все це лише «приємні бонуси» для покупців елітних авто.

Насправді, як кажуть експерти, продажі зараз рухає збільшення попиту з боку посадовців та окремих представників бізнесу.

«Багато хто добре піднімається на держзамовленнях, і передусім змінюють авто. Такі покупці традиційно обирають преміальні марки та не заощаджують на комплектації та «розкоші», — розповіли «Мінфіну» в одному з автосалонів.

Експерти кажуть, що зараз саме чинник «посадовця» підтримує хороші продажі в сегменті елітних автомобілів. І від того, чи збережеться він найближчим часом, залежить, чи піде бум на преміальні авто на нову хвилю зростання.

Як на продажах позначаться нові податки

Щоправда, усе можуть зіпсувати нові податкові ініціативи уряду. Мінфін вже писав, що Кабмін готує законопроєкт із величезною кількістю нововведень щодо податків. У ньому є сюрприз і для покупців авто — військовий збір при першій реєстрації легкових машин може зрости відразу до 15% вартості транспортного засобу.

«На сьогодні при розмитненні як нового, так і вживаного автомобіля оплачується: ввізне мито — 10% вартості; акциз — залежно від віку та об'єму двигуна авто; ПДВ — 20% від вартості + ввізного мита + акцизу; пенсійний збір — 3−5% від вартості.

У разі ухвалення цих змін, плюс ще військовий збір — 15% від вартості.

На додаток до вже підвищених акцизів на паливо (з 1 вересня застосовуватимуться нові ставки податку), намір додатково стягувати з АЗС авансові платежі з податку на прибуток (у цьому урядовому проєкті), що ляже у вартість палива. Легкові автомобілі стануть набагато дорожчими", — пише Ніна Южаніна, член Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики.

«Якщо норму узаконять, авторинок просто зупиниться», — вважає Омельницький.

«У тому числі буде просідання і при державних закупівлях. Йдеться навіть про ризики банкрутства дилерів», — вважає Омельницький. Плюс 15% до цінника може пригальмувати продажі елітних авто. Але норма про 15% військового збору не стосується ринку внутрішніх продажів, куди, за прогнозами експертів, і перемістяться охочі сісти за кермо люксових машин.