Суд заарештував гроші та майно Жеваго на всіх рахунках

Господарський суд Києва за клопотанням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб заарештував грошові кошти на всіх рахунках і майно, яке належить Костянтину Жеваго як ексвласнику виведеного з ринку банку « Фінанси та Кредит » у справі про стягнення з нього 46 млрд грн. Відповідну ухвалу про забезпечення позову суд ухвалив 17 липня 2024 року в межах справи № 910/268/23, повідомляє Інтерфакс-Україна.

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Згідно з матеріалами справи, 15 липня 2024 року через систему «Електронний суд» від представника позивача (ФГВФО, ред.) надійшла заява про вжиття заходів забезпечення позову шляхом накладення арешту на належні відповідачеві грошові кошти, які перебувають на його рахунках у всіх банківських установах, а також на належне йому майно в межах суми позову.

«Заяву Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про забезпечення позову задовольнити повністю. Накласти арешт на грошові кошти, що належать особі, які перебувають на всіх рахунках відповідача в усіх банківських установах, а також на належне особі майно в межах суми позову в розмірі 45 млрд 979 млн 796 тис. 953,50 грн», — констатується в ухвалі.

Ухвала про вжиття заходів забезпечення позову, яка набрала чинності 17 липня 2024 року, підлягає негайному виконанню в порядку, встановленому чинним законодавством України для виконання судових рішень, і може бути пред'явлена до виконання в передбаченому чинним законодавством порядку до 17 липня 2027 року. Документ набирає чинності негайно з моменту його підписання і може бути оскаржений.

Іншою ухвалою Госпсуд Києва 10 липня 2024 року відмовив Ferrexpo AG, яка звернулася 3 липня щодо скасування заходів забезпечення позову на 1% у частці, яка належить Жеваго, з 50,3% у підприємствах групи до 49,5%, оскільки його частка змінилася.

«В обґрунтування поданого клопотанням (з урахуванням уточнень від 9 липня 2024 року) представник компанії Ferrexpo AG вказує на те, що відповідно до опублікованої фінансової звітності компанії Ferrexpo Plc станом на 18 квітня 2024 року Fevalotinico SaRL володіє 49,3% випущених акцій, а відтак заходи забезпечення позову, вжиті ухвалою Господарського суду м. Києва від 3 березня 2023 року повинні бути скасовані в частині накладення арешту в частині заборони здійснення відчуження 1% акцій ПрАТ «ПГЗК» та ТОВ «ЄГЗК», ТОВ «БГЗК», — випливає з матеріалів справи.

Проте суд зазначив: раніше позов було накладено на 50,3%-ву частку акцій, а згодом відбулося розмивання (зменшення) акцій Ferrexpo, що належать Fevamotinico SaRL, яка, своєю чергою, повністю належить Minco Trust, кінцевим бенефіціарним власником якої є відповідач (Жеваго, ред.).

«Суд зазначає, що дії щодо зменшення підконтрольної відповідачу частки у статутному капіталі третіх осіб під час дії ухвали суду про таку заборону прямо суперечить вимогам чинного законодавства та свідчить про недобросовісність поведінки учасників судового процесу», — констатується в матеріалах справи.

У результаті суд відмовив у задоволенні клопотання Ferrexpo AG про часткове скасування заходів забезпечення позову, вжитих ухвалою Госпсуду Києва від 3 березня 2023 року у справі № 910/268/23.

Як повідомлялося, Верховний суд України у складі колегії суддів Касаційного господарського суду розглянув касаційну скаргу компанії Ferrexpo AG на ухвалу Північного апеляційного господарського суду та відмовив у відкритті касаційного провадження, залишивши чинним арешт 50,3% частки в його ГЗК, накладений як забезпечувальний захід за позовом ФГВФО про стягнення з Жеваго як ексвласника виведеного з ринку банку «Фінанси та Кредит» 46 млрд грн. Таку ухвалу було винесено 13 червня 2024 року.

Раніше повідомлялося, що Ferrexpo в судах різних інстанцій намагається скасувати арешт 50,3% часток у своїх ГЗК, ухвалений як забезпечувальний захід за позовом ФГВФО про стягнення з Жеваго 46 млрд грн.

Ferrexpo — залізорудна компанія з активами в Україні. Ferrеxpo належить 100% акцій ПрАТ «Полтавський ГЗК», 100-відсоткова частка ТОВ «Єристівський ГЗК» і 99,9-відсоткова — ТОВ «Біланівський ГЗК».