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24 липня 2024, 16:37

Різкі зміни і коливання на валютному ринку до кінця року не очікуються — Гетманцев

Україна зберігає широку фінансову підтримку партнерів і тому різких коливань на валютному ринку до кінця року не очікується. Такий прогноз дав голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Україна зберігає широку фінансову підтримку партнерів і тому різких коливань на валютному ринку до кінця року не очікується.
Фото: facebook.com/d.getmancev

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«Можу сказати відносно впевнено, що не очікую різких змін і коливань на валютному ринку до кінця цього року», — зазначив Гетманцев.

Ситуація залишається контрольованою

Він пояснив, що пояснив, що ситуація на валютному ринку була і залишається контрольованою завдяки підтримці партнерів і послідовним діям НБУ.

«Ми маємо достатній рівень міжнародних резервів», — зазначив Гетманцев.

Дефіцит платіжного балансу на рівні $1,6 млрд за 5 місяців поточного року було профінансовано за рахунок міжнародних резервів, обсяг яких зараз на 37% (+$10,3 млрд) є більшим, ніж на початок війни, і є достатнім для оплати імпорту (покриває 4,9 місяця майбутнього імпорту при рекомендованому мінімуму — 3 місяці), виконання усіх валютних зобов’язань уряду/НБУ і підтримки курсу у короткостроковій перспективі.

За його словами, уряд є близьким до завершення боргової реструктуризації за єврооблігаціями, що дасть економію $11,4 млрд на обслуговуванні боргу протягом наступних 3 років, $22,75 млрд — до 2033 року.

«Маємо розуміння щодо залучення усього необхідного зовнішнього фінансування у 2024 році», — додав він.

У 2024 році станом на сьогодні вже надійшло $16 млрд міжнародної допомоги. До кінця поточного року до бюджету має надійти ще близько $22 млрд від ЄС, США, МВФ та Сітового банку.

«Після прийняття політичного рішення кранами G7 щодо надання $50 млрд фінансового ресурсу за рахунок прибутків від російських суверенних активів, маємо більшу впевненість у проходженні наступного бюджетного року», — заявив Гетманцев.

Україна залишається в програмі EFF, що є парасолькою для залучення левової частки зовнішнього фінансування до 2027 року.

«НБУ зберігає відносно жорстку монетарну політику із збереженням високих позитивних реальних процентних ставок (у липні облікова ставка НБУ 13%, річна споживча інфляція — 4,8%) і відповідно привабливості гривневих активів, що стримує перетікання гривневих ресурсів на валютний ринок. Плюс за потреби регулятор може повернутись до посилення валютних обмежень для зменшення тиску на гривню», — зазначив Гетманцев.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
0
bonv
bonv
24 липня 2024, 16:58
#
До влади довіри НОЛЬ!
+
0
bonv
bonv
24 липня 2024, 16:59
#
Визначений Конституцією п’ятирічний термін повноважень президента України Володимира Зеленського закінчився цієї весни.
Особливо до простроченої.
+
0
milon
milon
24 липня 2024, 17:14
#
«Різкі зміни і коливання на валютному ринку до кінця року не очікуються» — так и запишем
+
0
Vadim531
Vadim531
24 липня 2024, 17:17
#
Балаболы
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