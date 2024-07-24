Ціни на каву продовжать зростати — Bloomberg

Ціни на каву продовжують зростати, оскільки проблеми з постачанням з В'єтнаму та Бразилії продовжують серйозно впливати на ринок. Про це пише Bloomberg.

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Зерна арабіки, яким віддають перевагу кавові мережі, так і більш бюджетний сорт робусти, різко зросли в ціні через серйозні перебої з поставками з В'єтнаму та Бразилії.

По всьому ланцюжку поставок продавці підвищують ціни і відмовляються від знижок, щоб захистити свою маржу, і багато хто попереджає про подальше зростання цін.

Ціни на зерна робусти, що використовуються для приготування розчинної кави, злетіли до найвищого рівня з 1970-х років. Високоякісні зерна арабіки на початку цього місяця були найдорожчими за останні два роки.

Частково це зростання пов'язане з поганою погодою: засуха у В'єтнамі, який є потужним виробником робусти, ставлять світ на шлях дефіциту четвертий рік поспіль, тоді як суха погода в Бразилії призвела до скорочення врожаю арабіки, оскільки пошкоджені дерева дають менші боби.