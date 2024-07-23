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23 липня 2024, 9:51

12 найбільших банків росії скоротили прибуток у I півріччі 2024 року

Майже половина — або 12 із 30 — найбільших банків росії скоротили прибуток за підсумками першого півріччя 2024 року, випливає з їхньої звітності. Про це пише Frank Media.

Майже половина — або 12 із 30 — найбільших банків росії скоротили прибуток за підсумками першого півріччя 2024 року, випливає з їхньої звітності.
Фото:depositphotos

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Падіння прибутку

Помітніше за інших скоротили прибуток Пошта-банк (на 97%, майже до нуля), Радкомбанк (-52,5%) і Росбанк (-71,6%) і банк «росія» (-45%). У півтора рази збільшив збиток УБРіР.

Єдиним великим іноземним банком, який скоротив прибуток, став Сітібанк (-64%).

Юнікредитбанк та Райффайзенбанк, незважаючи на драматичне падіння активів, збільшили прибуток на 56 та 22% відповідно.

Прибуток ОТП-банку додав 46%. Російський банк «Інтеза», який поки що імовірно входить до італійської фінансової групи Intesa Sanpaolo, заробив у першому півріччі 2024 року 7,7 млрд рублів, що втричі перевищує його результат у січні-червні 2023 року.

Читайте: Центробанк росії готується до відходу Райффайзенбанку

Зростають доходи і в доньок китайських банків — «Бенк оф Чайна» і «АйСіБіСі банк» — на 148% і 22%, до 7,6 і 11,6 млрд рублів відповідно.

Джерело: Мінфін
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