Центробанк росії готується до виходу Райффайзенбанку

Центробанк росії готується виключити Райффайзенбанк із переліку системно значущих банків, який оновлюється щорічно, розповіли «Ведомостям» двоє близьких до регулятора джерела, а також співрозмовник у великому банку, пише The Moscow Times.

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Що розповіли джерела

Європейський регулятор з 2022 року вимагає від Райффайзенбанку згорнути діяльність у Росії і кредитна організація почала йти цим шляхом, нагадав близький до ЦБ співрозмовник.

У ЦБ заявили, що не дають попередніх оцінок щодо змін у складі переліку. «Під час формування списку ми завжди враховуємо зміни у масштабах діяльності та значущості банків», — сказав представник регулятора.

Представник Райффайзенбанку відмовився коментувати «чутки та домисли» та попросив клієнтів орієнтуватися на офіційну інформацію на сайті ЦБ.

Передісторія

Раніше Європейський центральний банк вимагав, щоб група RBI сформувала план дій зі скорочення своєї присутності на російському ринку. США також висловлювали побоювання щодо продовження роботи дочірньої структури австрійського банку в росії. Після цього глава групи Йоханн Штробль повідомив, що Райффайзенбанк можуть продати або виділити із RBI. У травні він оголосив про плани скоротити бізнес у росії у третьому кварталі 2024 року.