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22 липня 2024, 13:45

Названо найпопулярніші бензинові авто в Україні

Обладнанні бензиновими двигунами внутрішнього згоряння нові легкові авто продовжують домінувати на нашому ринку, хоча їхня частка і дещо зменшилась. Про це повідомляє Укравтопром.

Обладнанні бензиновими двигунами внутрішнього згоряння нові легкові авто продовжують домінувати на нашому ринку, хоча їхня частка і дещо зменшилась.
Фото: zw.ua

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За пів року український автопарк поповнили 14,1 тис. нових автомобілів з бензиновими двигунами. Це на 6% більше, ніж за аналогічний період 2023-го. При цьому частка бензинових легковиків у загальних продажах нових авто знизилась у цьому році з 49% до 43%.

Лідером у цьому сегменті ринку стала Mazda CX5 з показником 876 автомобілів. П’ятірка моделей нових легкових авто з бензиновими ДВЗ виглядає так:

  • Mazda CX5 — 876 одиниць;
  • Toyota RAV-4 — 862;
  • KIA Sportage — 826;
  • Renault Duster — 749;
  • Suzuki SX4 — 578.

Якщо казати про імпортовані вживані легковики, то тут авто з бензиновими двигунами також утримують першість: до них належали 48% вживаних авто, які в 2024-му перейшли на номери України. Середній вік цих автомобілів склав 10,3 років.

Лідери серед імпортованих вживаних авто з бензиновими ДВЗ:

  • Volkswagen Golf — 3646 одиниць;
  • Volkswagen Tiguan — 2220;
  • Audi Q5 — 2219;
  • Nissan Rogue — 2210;
  • Renault Megane — 2032.

Автоцивілка Преміальна — нові можливості страховки для авто

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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