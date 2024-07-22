Названо найпопулярніші бензинові авто в Україні

Обладнанні бензиновими двигунами внутрішнього згоряння нові легкові авто продовжують домінувати на нашому ринку, хоча їхня частка і дещо зменшилась. Про це повідомляє Укравтопром.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

За пів року український автопарк поповнили 14,1 тис. нових автомобілів з бензиновими двигунами. Це на 6% більше, ніж за аналогічний період 2023-го. При цьому частка бензинових легковиків у загальних продажах нових авто знизилась у цьому році з 49% до 43%.

Лідером у цьому сегменті ринку стала Mazda CX5 з показником 876 автомобілів. П’ятірка моделей нових легкових авто з бензиновими ДВЗ виглядає так:

Mazda CX5 — 876 одиниць;

Toyota RAV-4 — 862;

KIA Sportage — 826;

Renault Duster — 749;

Suzuki SX4 — 578.

Якщо казати про імпортовані вживані легковики, то тут авто з бензиновими двигунами також утримують першість: до них належали 48% вживаних авто, які в 2024-му перейшли на номери України. Середній вік цих автомобілів склав 10,3 років.

Лідери серед імпортованих вживаних авто з бензиновими ДВЗ: