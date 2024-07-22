Обладнанні бензиновими двигунами внутрішнього згоряння нові легкові авто продовжують домінувати на нашому ринку, хоча їхня частка і дещо зменшилась. Про це повідомляє Укравтопром.
Названо найпопулярніші бензинові авто в Україні
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За пів року український автопарк поповнили 14,1 тис. нових автомобілів з бензиновими двигунами. Це на 6% більше, ніж за аналогічний період 2023-го. При цьому частка бензинових легковиків у загальних продажах нових авто знизилась у цьому році з 49% до 43%.
Лідером у цьому сегменті ринку стала Mazda CX5 з показником 876 автомобілів. П’ятірка моделей нових легкових авто з бензиновими ДВЗ виглядає так:
- Mazda CX5 — 876 одиниць;
- Toyota RAV-4 — 862;
- KIA Sportage — 826;
- Renault Duster — 749;
- Suzuki SX4 — 578.
Якщо казати про імпортовані вживані легковики, то тут авто з бензиновими двигунами також утримують першість: до них належали 48% вживаних авто, які в 2024-му перейшли на номери України. Середній вік цих автомобілів склав 10,3 років.
Лідери серед імпортованих вживаних авто з бензиновими ДВЗ:
- Volkswagen Golf — 3646 одиниць;
- Volkswagen Tiguan — 2220;
- Audi Q5 — 2219;
- Nissan Rogue — 2210;
- Renault Megane — 2032.
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