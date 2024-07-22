«Київміськбуду» потрібно близько 4 млрд грн на 2024-2025 роки для добудови обʼєктів —  Forbes

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Що відомо

«Київміськбуд» подав заяву до уряду по компенсації 2,28 млрд грн запланованого збитку, пов’язаного з передачею об'єктів «Укрбуду», 1 квітня.

«Деякі служби вже дали своє бачення, бюрократичну відписку: немає, не передбачено, не знають», — розповів Forbes Ukraine новий очільник «Київмісьбуду» Василь Олійник.

Через місяць-два завершується процедурне коло, тоді КМБ має отримати фінальну відповідь від уряду.

Всього «Київміськбуду» потрібно 1,88 млрд грн на 2024-й і 2 млрд грн на наступний рік для добудови обʼєктів. «Враховуючи воєнний стан, відсутність попиту, довіри до компанії, подорожчання матеріалів і послуг, з внутрішнього ресурсу, ми нічого не зможемо вкласти в обʼєкти для активної роботи, — сказав Олійник. — Старт на майданчиках можливий тільки із залучених коштів».

КМБ зверталися до двох комерційних і трьох державних банків в Україні. Переговори з ними не дали результату через негативний фінансово-економічний стан компанії, відсутність гарантованих джерел повернення боргу і сплати відсотків, відсутність адекватного заставного забезпечення.

Банки були б готові надати кредит під державну або міську гарантію, зазначив Олійник. Проте надання гарантії місцевими органами, у випадку з КМБ це Київська міська рада, допускається виключно за напрямками, повʼязаними з розвитком комунальної інфраструктури або впровадженням енергоощадних технологій. До яких будівництво житла не належить.

Гарантії від уряду надаються для реалізації загальнодержавних програм або інвестиційних проєктів, які пройшли процедуру конкурентного відбору. «Тому зараз ми лише ведемо роботу з реструктуризації наявної банківської заборгованості», — уточнив Олійник.

Нагадаємо

Зараз потребують завершення понад 120 будинків «Київміськбуду». Очікують на свою нерухомість 27 000 громадян.

Це інвестори «Київміськбуду» та «Укрбуду», які уклали договори на купівлю майнових справ або квартир, повідомив Ілля Шляхов, начальник відділу контрольно-аналітичного забезпечення заступника голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень.