Сенс Банк відновив усі сервіси після IT-збою

Збій у цифрових системах державного Сенс Банк сьогодні спровокував глобальний IT-збій антивірусу Crowdstrike та Windows. Це в офіційному коментарі «Мінфіну» підтвердила фінустанова.

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«Справді, сьогодні, 19 липня 2024 р. деякі системи Сенс Банку (Sense Bank) були недоступні для клієнтів. Це викликано глобальним IT-збоєм, пов'язаним із взаємодією антивірусу Crowdstrike та Windows». Через масштабність збою відновлення цифрових сервісів банку відбувалося у кілька етапів", — йдеться у відповіді прес-служби Сенс Банку для нас.

Але там запевнили, що зараз всі системи банку, включаючи власний процесинг, функціонують у повному обсязі. А також наголосили, що всі особисті дані та кошти клієнтів Сен Банк (Sense Bank) перебувають у безпеці.