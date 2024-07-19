Акції CrowdStrike різко впали на тлі збою

Акції постачальника послуг кібербезпеки CrowdStrike, некоректне оновлення функцій якого викликав масштабний збій по всьому світу впали на 16%. Акції Microsoft впали на 2,8% після того, як корпорація заявила про перебої в роботі своїх онлайн-сервісів. Про це пише Bloomberg.