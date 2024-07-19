Акції постачальника послуг кібербезпеки CrowdStrike, некоректне оновлення функцій якого викликав масштабний збій по всьому світу впали на 16%. Акції Microsoft впали на 2,8% після того, як корпорація заявила про перебої в роботі своїх онлайн-сервісів. Про це пише Bloomberg.
19 липня 2024, 13:43
Акції CrowdStrike різко впали на тлі збою
►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Немає жодних ознак того, що проблеми CrowdStrike пов'язані з будь-якими кібератаками, заявив Bloomberg головний науковий співробітник фінської компанії з інформаційної безпеки WithSecure Oyj Мікко Хіппонен.
- Нагадаємо, що причиною збоїв в українських сервісів є перебої в роботі Windows корпорації Microsoft. Збій вплинув на роботу багатьох компаній у світі.
- Частина проблем пов'язана з програмним забезпеченням кібербезпеки компанії CrowdStrike Holdings Inc.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі