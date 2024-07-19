Проблеми у сервісах Microsoft спричинили масштабний збій у світі

Причиною збоїв в українських сервісів є перебої в роботі Windows корпорації Microsoft. Збій вплинув на роботу багатьох компаній у світі. Про це пише Bloomberg.

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Серія технічних збоїв порушила роботу авіакомпаній, банків й Лондонської фондової біржі в п'ятницю після того, як корпорація Microsoft повідомила про перебої в роботі своїх онлайн-сервісів.

Частина проблем пов'язана з програмним забезпеченням кібербезпеки компанії CrowdStrike Holdings Inc.

Представник Microsoft заявив, що компанія вивчає ситуацію.

В Україні вже повідомлялось про збої у роботі сервісів Нової Пошти, банків та Vodafone.