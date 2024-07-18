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18 липня 2024, 13:36

Мінекономіки визнало критично важливими понад 700 підприємств і організацій

Міністерство економіки визнало критично важливими понад 700 підприємств, установ і організацій, повідомив в інтервʼю Forbes Ukraine заступник міністра економіки Віталій Кіндратів.

Міністерство економіки визнало критично важливими понад 700 підприємств, установ і організацій, повідомив в інтервʼю Forbes Ukraine заступник міністра економіки Віталій Кіндратів.► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниДеталіЗа його словами, статус критично важливого підприємство отримує на рік.
Фото:depositphotos

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Деталі

За його словами, статус критично важливого підприємство отримує на рік.

«Наразі Єдиний перелік критично важливих підприємств ще формується і цей процес курує Мінцифри», — додав Кіндратів.

Компанії, які ще не мають статусу критично важливих, можуть подати заявку до міністерства на його отримання.

Мінекономіки проводить засідання відповідної комісії з визначення критичної важливості щосереди, на кожному розглядається не менше 20 заяв. Відповідь щодо статусу компанія отримує протягом 10 днів.

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Відповідно до законодавства, бронюванню підлягають військовозобовʼязані, які працюють на підприємствах, в установах та організаціях, що є критично важливими для економіки та забезпечення життєдіяльності населення.

Кількість заброньованих може становити 50% від кількості військовозобовʼязаних на підприємстві.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
+29
godvinik
godvinik
18 липня 2024, 14:38
#
Цирк, казино, офисы с мошенниками.
+
+9
innapcholko
innapcholko
18 липня 2024, 16:14
#
Интиресно, а светофоры в городе — это критически инфраструктура? Почему светофоры отключают? Из-за этих отключений светофоров — резко увеличиваеться колличество аварий — причем со смертельным исходом.
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