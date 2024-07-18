Міністерство економіки визнало критично важливими понад 700 підприємств, установ і організацій, повідомив в інтервʼю Forbes Ukraine заступник міністра економіки Віталій Кіндратів.
Мінекономіки визнало критично важливими понад 700 підприємств і організацій
► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Деталі
За його словами, статус критично важливого підприємство отримує на рік.
«Наразі Єдиний перелік критично важливих підприємств ще формується і цей процес курує Мінцифри», — додав Кіндратів.
Компанії, які ще не мають статусу критично важливих, можуть подати заявку до міністерства на його отримання.
Мінекономіки проводить засідання відповідної комісії з визначення критичної важливості щосереди, на кожному розглядається не менше 20 заяв. Відповідь щодо статусу компанія отримує протягом 10 днів.
Читайте: На порталі «Дія» запрацювало електронне бронювання
Відповідно до законодавства, бронюванню підлягають військовозобовʼязані, які працюють на підприємствах, в установах та організаціях, що є критично важливими для економіки та забезпечення життєдіяльності населення.
Кількість заброньованих може становити 50% від кількості військовозобовʼязаних на підприємстві.
Коментарі - 2