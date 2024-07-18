Мінекономіки визнало критично важливими понад 700 підприємств і організацій

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Деталі

За його словами, статус критично важливого підприємство отримує на рік.

«Наразі Єдиний перелік критично важливих підприємств ще формується і цей процес курує Мінцифри», — додав Кіндратів.

Компанії, які ще не мають статусу критично важливих, можуть подати заявку до міністерства на його отримання.

Мінекономіки проводить засідання відповідної комісії з визначення критичної важливості щосереди, на кожному розглядається не менше 20 заяв. Відповідь щодо статусу компанія отримує протягом 10 днів.

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Відповідно до законодавства, бронюванню підлягають військовозобовʼязані, які працюють на підприємствах, в установах та організаціях, що є критично важливими для економіки та забезпечення життєдіяльності населення.

Кількість заброньованих може становити 50% від кількості військовозобовʼязаних на підприємстві.