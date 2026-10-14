Масштабний збій у росії: не працюють банки, маркетплейси та мобільні оператори

У росії одночасно виникли проблеми з роботою банківських застосунків, мобільного зв’язку та популярних онлайн-платформ. Користувачі скаржаться на збої Mail.ru, Ozon і сервісів «Сбера», а кількість повідомлень про проблеми з поштою Mail.ru за годину перевищила 5,5 тисячі. Причини масштабних перебоїв поки невідомі. Про це пишуть росЗМІ.

У Росії стався масштабний збій інтернет-сервісів: що не працює

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Кількість скарг на Mail.ru перевищила 5,5 тисячі

Масштабні перебої в роботі російських інтернет-сервісів зафіксував портал Downdetector. Проблеми з поштою та хмарним сервісом Mail.ru користувачі помітили ще вранці. До 11:44 кількість скарг на платформу за годину перевищила 5,5 тисячі.

Найбільше повідомлень надійшло із Санкт-Петербурга. Про неполадки також заявляли жителі Москви, Московської, Нижньогородської та Ленінградської областей.

Збої торкнулися й інших платформ. Користувачі повідомляли про проблеми з бізнес-сервісом «Контур», застосунком «Точка Банку», маркетплейсами Ozon та «Авито», а також соціальною мережею «ВКонтакте».

Перебої спостерігалися і в роботі мобільних операторів «МегаФон», «Білайн» та МТС. Скарги надходили також на сервіс доставки «Самокат» і мережу ресторанів «Вкусно и точка».

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Проблеми у «Сбера» та «Яндекса»

Неполадки зафіксували й у сервісах «Сбера». Водночас 14 жовтня безпілотники атакували дата-центр компанії в Саратовській області. Чи пов’язані ці події між собою, у повідомленні не уточнюється.

Окремо повідомляється про обмеження в роботі сервісу «Яндекс Недвижимость». Після атак на дата-центри компанії в Рязанській області, Владимирі та Калузі платформа працює в обмеженому режимі. У «Яндексі» заявили, що фахівці займаються усуненням неполадок.

Причини масштабних збоїв у роботі російських сервісів наразі не уточнюються