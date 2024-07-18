Страхові поліси «Оранта» — сплачуйте легко через ПУМБ

Вже багато років ПУМБ є надійним партнером страхової компанії « Оранта ». Для клієнтів банку купівля полісів автоцивілки , зеленої карти, страхування здоров’я, житла або бізнесу від нещасних випадків, а також придбання інших страхових послуг — стає ще зручніше.

На своєму офіційному сайті ПАТ «НАСК «Оранта» запровадила новий сервіс оплати полісів страхування через ПУМБ.

Крім того, оплата страхового поліса карткою ПУМБ на сайті страхової компанії «Оранта» або у додатку ПУМБ Online — здійснюється без додаткових або прихованих комісій.

Оформити страховий поліс через ПУМБ на сайті НАСК «Оранта» просто:

Перейдіть на сайт страхової → оберіть потрібний поліс та натисніть «Оформити» → заповніть коротку анкету → введіть код з вказаної пошти або з sms→ сплатіть за поліс, обравши «Оплата через ПУМБ» → отримайте свій поліс на вказану пошту. Оформлення поліса займає близько 5 хв, вся інформація конференційна.

Щоб отримати страховий поліс через застосунок ПУМБ Online:

Відкрийте ПУМБ Online → розділ «Платежі» → оберіть «Оплата послуг» → «Страхування» → знайдіть «Оранта ПАТ НАСК» за назвою компанії або ЄДРПОУ у пошуку → оплатіть обраний страховий поліс та отримайте договір страхування.

Сплачуйте за свої страхові поліси легко та без зайвих витрат разом з НАСК «Оранта» та ПУМБ!