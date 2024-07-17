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17 липня 2024, 13:09

На міжбанку ставлять вже 41,51 грн/$ при середньому обсязі торгів

Курс долара на міжбанку продовжує впевнено йти вгору. Сьогодні, 17 липня, торги на майданчику Bloomberg стартували з 41,399 грн/$, а до обіду закріпилися на рівні 41,47 грн/$ і до цього моменту обсяг торгів досяг $94,5 млн. Це середній рівень, який далекий від піків, що спостерігалися під час зміни валютної політики НБУ (тоді добовий обсяг перевищував 550 млн).

Курс долара на міжбанку продовжує впевнено йти нагору.
Фото:depositphotos

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Торги на міжбанку

Максимальний цінник пропозиції вийшов на 41,51 грн/$, хоча поки що на цьому рівні не відбувається угод. А система показує торговий діапазон у межах 41,4710−41,4860 грн/$.



Минулого тижня, коли Національний банк у рамках політики гнучкого регульованого курсу опустив курс нацвалюти нижче 41 грн/$, обсяг продажу долара із золотовалютних резервів, згідно з офіційним звітом, скоротився з $631,7 млн до $532,4 млн.

У перші дні цього тижня обсяги торгів на Bloomberg та обсяг продажу НБУ (у дужках) фіксуються у таких розмірах:

  • 15 липня, понеділок — $219,5 млн ($156,59 млн);
  • 16 липня, вівторок — $221,03 млн ($148 млн).

Читайте також: Черговий історичний максимум: НБУ підвищив курс долара на 24 копійки

Нагадаємо

Вчора, 16 липня, торгівля на Bloomberg закінчилася на рівні 41,3075 грн/$, а офіційний курс НБУ на сьогодні було встановлено на 41,2575 грн/$.

Автор:
Лисенко Олена
Фінансовий журналіст Лисенко Олена
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 7

+
0
milon
milon
17 липня 2024, 13:17
#
Вчера новость была с прогнозом от «экспертов» 41.5 в течении 12 месяцев))
+
0
Mini Mi
Mini Mi
17 липня 2024, 13:30
#
Тут абы 45 не было к НГ
+
0
nitrolog
nitrolog
17 липня 2024, 13:53
#
Самопроголошені агенти 006 кажуть буде 28))
+
0
Exba
Exba
17 липня 2024, 13:51
#
Резво
+
+15
Voinvoin
Voinvoin
17 липня 2024, 13:55
#
Ну так зарплатню військовим підняли, а гроші де брати… З іноземної допомоги щоб більше гривнів вичавити, з митниці, ну і депутатам коханим також треба щось у дзьоб покласти…
+
+30
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
17 липня 2024, 14:14
#
МВФ приехал в гости
+
0
zevs1
zevs1
17 липня 2024, 14:28
#
Похоже что Кабзда гривне набирает обороты
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