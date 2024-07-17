На міжбанку ставлять вже 41,51 грн/$ при середньому обсязі торгів

Курс долара на міжбанку продовжує впевнено йти вгору. Сьогодні, 17 липня, торги на майданчику Bloomberg стартували з 41,399 грн/$, а до обіду закріпилися на рівні 41,47 грн/$ і до цього моменту обсяг торгів досяг $94,5 млн. Це середній рівень, який далекий від піків, що спостерігалися під час зміни валютної політики НБУ (тоді добовий обсяг перевищував 550 млн).

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Торги на міжбанку

Максимальний цінник пропозиції вийшов на 41,51 грн/$, хоча поки що на цьому рівні не відбувається угод. А система показує торговий діапазон у межах 41,4710−41,4860 грн/$.





Минулого тижня, коли Національний банк у рамках політики гнучкого регульованого курсу опустив курс нацвалюти нижче 41 грн/$, обсяг продажу долара із золотовалютних резервів, згідно з офіційним звітом, скоротився з $631,7 млн до $532,4 млн.



У перші дні цього тижня обсяги торгів на Bloomberg та обсяг продажу НБУ (у дужках) фіксуються у таких розмірах:

15 липня, понеділок — $219,5 млн ($156,59 млн);

16 липня, вівторок — $221,03 млн ($148 млн).

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Нагадаємо

Вчора, 16 липня, торгівля на Bloomberg закінчилася на рівні 41,3075 грн/$, а офіційний курс НБУ на сьогодні було встановлено на 41,2575 грн/$.