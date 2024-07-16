Результати опитування підприємств у ІІ кварталі 2024 року свідчать про зниження їхньої ділової активності в наступні 12 місяців. Бізнес посилив очікування девальвації національної валюти. Про це йдеться в опитуванні НБУ «Ділові очікування підприємств України».
16 липня 2024, 14:40
Бізнес очікує долар по 41,62 гривень — опитування НБУ
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Очікування щодо курсу
Згідно із опитуванням, бізнес очікує посилення девальвації курсу національної валюти.
Середнє очікуване значення обмінного курсу через 12 місяців — 41.61 грн/дол. США (у І кварталі 2024 року — 40.44 грн/дол. США).
Частка респондентів, які очікують, що в наступні 12 місяців обмінний курс національної валюти не перевищить 42.00 грн/дол. США, суттєво зменшилася та становила 64.7% (у І кварталі 2024 року — 82.7%).
Натомість зросла частка респондентів, які очікують коливання обмінного курсу гривні в діапазоні 42.1−44.0 грн/дол. США — до 35.3% (на 11.1 п. п.).
Джерело: Мінфін
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