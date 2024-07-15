Безліч штрафів та майно на торгах: що може чекати тих, хто не оновив дані в ТЦК

Завтра останній день, коли за Законом про мобілізацію військовозобов'язані мають оновити свої дані. Що буде вже з 17 липня з тими, хто цього не зробив, розбирались у ВВС Україна. «Мінфін» обрав головне.

Як вчинятимуть з тими, хто дані оновив

Загальну кількість військовозобов'язаних Міністерство оборони оцінює в 10,6 млн людей. Станом на 7 липня — востаннє, коли звітували у Міністерстві оборони, — свої дані оновили трохи більше 3,1 мільйона громадян.

Більшість людей робили це через додаток Резерв+, не через візит до ТЦК. Але онлайн неможливо пройти військову-лікарську комісію, яку за новим Законом про мобілізацію треба проходити у воєнний час щороку.

Тож, можна припустити, що багатьох із тих, хто оновив свої дані, після 16 липня очікує направлення на ВЛК.

Хоча у своїй заяві Міноборони пояснило, що проходження ВЛК — це «окремий вид військового обов'язку», тобто процес оновлення даних вважається завершеним і без візиту до лікарської комісії.

Зі слів члена комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Федора Веніславського, якщо людина оновила дані без зазначення відстрочки чи наявності бронювання, і має затребувані у генштабі військово-облікові спеціальності, вона може бути потенційно мобілізована.

Повісток онлайн не передбачено, але 9 липня Кабінет міністрів упорядкував механізм централізованого друку і надсилання повісток військовозобов'язаним поштою. Представники ТЦК і СП можуть накладати кваліфікований електронний підпис у день формування повістки.

Якщо ВЛК визнає військовозобов'язаного придатним, він, найімовірніше, відразу отримає бойову повістку. Якщо людина не прийде за повісткою на проходження ВЛК — на неї чекає штраф від 17 до 25 тисяч гривень. Якщо після ВЛК без поважних причин не з'явиться до ТЦК — це кримінальна відповідальність, тобто до 5 років тюрми.

Що потрібно знати тим, хто дані не оновив

Штрафи

Тих військовозобов'язаних, які не оновили свої дані до 16 липня, можна оштрафувати на суми від 17 до 25 тис. грн.

Крім того, їм так само можуть надіслати повістку — за останньою адресою, яка була в реєстрі. Якщо за цією адресою громадянин не проживає — повістку однаково вважатимуть врученою, навіть якщо він не забере її із поштового відділення.

Це правило стосується усіх військовозобов'язаних.

За словами депутата від «Слуги Народу» Олександра Федієнко, люди, які не змогли оновити дані до 16 липня, зможуть це нібито зробити і після 16 липня, навіть без штрафу.

У суспільстві було багато розмов, що через довгі черги в ТЦК, про які часто повідомляли у соцмережах, термін оновлення даних можуть подовжити навіть до 120 днів. У Верховній Раді лежать декілька законопроєктів, які це пропонують.

Але ухвалення законопроєкту — це процедура, яка займає щонайменше декілька днів, тому надій на продовження термінів більше немає.

«І я хочу наголосити, що пропускна здатність Резерв + така, що усі охочі можуть виконати умови закону. Невиконання вимог закону — це вже суб'єктивний підхід, небажання. Як не бажають, то будуть притягатися до адміністративної відповідальності», — каже Федір Веніславський.

На добровільну сплату штрафу людині дають 5 днів.

Блокування рахунків

Якщо не сплатити штраф — можуть заблокувати рахунок. Якщо там є необхідна сума, то її спишуть, каже Олена Хоменко з адвокатського об'єднання «Актум».

«Якщо ні, рахунки і далі будуть заблоковані, і паралельно ТЦК може робити запити про людину до податкової, реєстру МВС та інших реєстрів, щоб зібрати повну інформацію і перелік майна, яке є в чоловіка», — каже Олена Хоменко.

Хоменко звертає увагу на те, що сума може йти на рахунки держави декілька днів. Тобто навіть після сплати штрафу рахунки можуть бути ще декілька днів заблоковані.

Крім штрафів, людину можуть обмежити у праві керування машиною.

Щоб обмежити когось у праві керування, начальник ТЦК має підготувати заяву, її подають до суду, де без участі військовозобов'язаного протягом 30 днів цю справу розглядають, каже Хоменко.

Про те, що вас позбавили права керувати машиною, можна дізнатися в «Дії» або «вже на блокпосту чи на вулиці під час перевірки».

Майно на торгах

Якщо людина системно не платитиме штрафів і її борг зросте орієнтовно до 150 тисяч, каже адвокатка, то її майно виставлять на торги.

Тобто майно не можуть забрати, якщо людина заборгувала державі тільки 25 тисяч. Проте штрафи можуть накладати повторно, та і різних правопорушень може бути багато — не оновив дані, не прийшов на ВЛК, не з’явився за повісткою тощо.

Певне майно держава у військовозобов'язаного не може забирати — це, наприклад, колісне крісло, уточнює адвокатка.

Якщо ж у вас багато штрафів, ви зняли гроші з рахунків і у вас немає майна — це теж не вихід.

У майбутньому, вважає Хоменко, держава може знайти спосіб впливати на таких осіб і змінити законодавство, замінивши адміністративну відповідальність на кримінальну.

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Що може бути далі

Новий Закон про мобілізацію не передбачає, що після 16 липня у представників ТЦК з'являться якісь нові повноваження.

Олена Хоменко нагадує, що затримувати чоловіків на вулиці та доставляти їх до військкоматів можуть тільки поліцейські. Представники ТЦК не можуть робити це самостійно.

Варто ще пам'ятати, що, згідно з новим Законом про мобілізацію, чоловік не має права відмовитися від вручення повістки, каже адвокатка. Раніше таке право в людини було, а після 18 травня — більше немає.

«Тому якщо вам дають повістку, а ви відмовляєтеся, представник поліції може починати процедуру затримання», — каже Олена Хоменко.

Після того, як військовозобов'язаний оновив дані, про це буде зазначено в його документах. Якщо це Резерв+, то це QR-код, який можна зчитати будь-яким пристроєм.

Це підштовхує до припущень, що на вулицях українських міст може побільшати блокпостів чи патрулів із поліцейськими і представниками ТЦК, які можуть зупиняти чоловіків і перевіряти QR-коди, щоб виявити тих, хто не оновив дані. Заяв про те, що такі масові заходи справді плануються, від представників влади не було.