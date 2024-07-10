ТЦК від початку року склав майже 12 тисяч штрафів

Майже 12 тисяч штрафів за порушення військового обліку від ТЦК передано до виконавчої служби від початку року. За пів року поточного року до виконавчої служби вже надійшло більше штрафів від ТЦК, аніж за весь минулий рік. Про це повідомляє Опендатабот.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо

11 798 штрафів за порушення правил військового обліку ТЦК передали для примусового стягнення з боржників від початку року. Це вже більше, аніж за весь минулий рік. Так, у 2023 році з українців примусово стягували 10 337 подібних штрафів.

Наразі третина цих штрафів вже закрита — 4236 стягнень. Водночас 7526 штрафів все ще стягується з боржників.

Йдеться не про всі штрафи, винесені ТЦК за порушення правил військового обліку, а лише ті, які було передано на примусове стягнення до виконавчої служби. Відповідно, порушників було внесено до Єдиного реєстру боржників. Через відкриття подібного виконавчого провадження може бути накладено арешт на кошти та майно боржника, за допомогою яких надалі погасять борг.

Як перевірити наявність штрафу

Аби перевірити, чи не накладено штраф, перейдіть на сторінку сервісу в Опендатаботі, введіть своє ПІБ та дату народження. А для того, щоб не пропустити подібні нові штрафи, підпишіться на безкоштовний моніторинг за ІПН в сервісах Опендатабота — в Telegram/Viber.