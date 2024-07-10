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10 липня 2024, 10:43

ТЦК від початку року склав майже 12 тисяч штрафів

Майже 12 тисяч штрафів за порушення військового обліку від ТЦК передано до виконавчої служби від початку року. За пів року поточного року до виконавчої служби вже надійшло більше штрафів від ТЦК, аніж за весь минулий рік. Про це повідомляє Опендатабот.

Майже 12 тисяч штрафів за порушення військового обліку від ТЦК передано до виконавчої служби від початку року.
Фото:depositphotos

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Що відомо

11 798 штрафів за порушення правил військового обліку ТЦК передали для примусового стягнення з боржників від початку року. Це вже більше, аніж за весь минулий рік. Так, у 2023 році з українців примусово стягували 10 337 подібних штрафів.

Наразі третина цих штрафів вже закрита — 4236 стягнень. Водночас 7526 штрафів все ще стягується з боржників.

Йдеться не про всі штрафи, винесені ТЦК за порушення правил військового обліку, а лише ті, які було передано на примусове стягнення до виконавчої служби. Відповідно, порушників було внесено до Єдиного реєстру боржників. Через відкриття подібного виконавчого провадження може бути накладено арешт на кошти та майно боржника, за допомогою яких надалі погасять борг.

Як перевірити наявність штрафу

Аби перевірити, чи не накладено штраф, перейдіть на сторінку сервісу в Опендатаботі, введіть своє ПІБ та дату народження. А для того, щоб не пропустити подібні нові штрафи, підпишіться на безкоштовний моніторинг за ІПН в сервісах Опендатабота — в Telegram/Viber.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 7

+
+45
SamBB
SamBB
10 липня 2024, 11:04
#
Ура таваріщі! Продовжувати в тому ж дусі, — скоро запровадять план по штрафах як і в поліцейських.
+
0
Три літри
Три літри
10 липня 2024, 11:54
#
В поліції немає плану по штрафах.
Онови дані та спи спокійно.
+
0
xo4y
xo4y
10 липня 2024, 11:20
#
Якось працював на одному ринку, при Янику, стабільно раз місяць-два приїзджав туди беркут, пакував усіх Вєтнамців, Китайців, яких знаходив, у автобуси й увозили. Вони там сплачували данину й штраф офіційно так як багато хто з них перебував нелегально. Якось так.
+
0
Злий Інвестор
Злий Інвестор
10 липня 2024, 11:37
#
Це не проблема, а смерть — це вже проблема. Та й протези і реабілітація дорожче будуть ніж штраф від ТЦК.
+
+13
innapcholko
innapcholko
10 липня 2024, 11:49
#
ТЦК сейчас самый главный враг Украины!
+
0
Три літри
Три літри
10 липня 2024, 12:12
#
Аби перевірити, чи не накладено штраф, перейдіть на сторінку сервісу в Опендатаботі, введіть своє ПІБ та дату народження. А для того, щоб не пропустити подібні нові штрафи, підпишіться на безкоштовний моніторинг за ІПН в сервісах Опендатабота — в Telegram/Viber.

а це реклама
+
0
Rubi0
Rubi0
10 липня 2024, 12:15
#
После этого люди все мечтают что нам Запад даст сотни млрд на восстановление, рф будет платить репарации. Держите карман шире))
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