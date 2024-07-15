Кількість кримінальних проваджень проти бізнесу зросла у 2,6 разів за рік — Опендатабот

Понад 5 тисяч компаній стали фігурантами кримінальних справ у 2023 році за даними судового реєстру. Загалом рекордні 43 тисячі документів із відповідними згадками бізнесу зафіксовано минулоріч. Цьогоріч вже майже 3 тисячі компаній стали фігурантами таких справ. Про це йдеться в даних Опендатабот.

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Деталі

5 015 українських приватних компаній були згадані в судовому реєстрі як фігуранти кримінальних справ за 2023 рік. Серед них шість компаній фігурували в справах про легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та чотири — в справах про колабораційну діяльність.

2023 рік став рекордним за кількістю відкритих кримінальних проваджень проти бізнесу — 43 138 справ. Це найбільший показник з 2012 року.

2 839 компаній вже стали фігурантами у кримінальних провадженнях у 2024 році. З них одна компанія згадується у контексті звинувачення за держзраду, три — за колабораціонізм та ще 10 — за відмивання коштів.

Варто зазначити, що до 80% кримінальних справ проти бізнесу не мають вироків або справи взагалі не доходять до суду. Компанії отримують паперові листи від прокуратури щодо закриття справ, але не можуть використати ці документи для підтвердження своєї репутації через його паперовий формат, чинність якого складно підтвердити.