Понад 5 тисяч компаній стали фігурантами кримінальних справ у 2023 році за даними судового реєстру. Загалом рекордні 43 тисячі документів із відповідними згадками бізнесу зафіксовано минулоріч. Цьогоріч вже майже 3 тисячі компаній стали фігурантами таких справ. Про це йдеться в даних Опендатабот.
Кількість кримінальних проваджень проти бізнесу зросла у 2,6 разів за рік — Опендатабот
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Деталі
5 015 українських приватних компаній були згадані в судовому реєстрі як фігуранти кримінальних справ за 2023 рік. Серед них шість компаній фігурували в справах про легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та чотири — в справах про колабораційну діяльність.
2023 рік став рекордним за кількістю відкритих кримінальних проваджень проти бізнесу — 43 138 справ. Це найбільший показник з 2012 року.
2 839 компаній вже стали фігурантами у кримінальних провадженнях у 2024 році. З них одна компанія згадується у контексті звинувачення за держзраду, три — за колабораціонізм та ще 10 — за відмивання коштів.
Варто зазначити, що до 80% кримінальних справ проти бізнесу не мають вироків або справи взагалі не доходять до суду. Компанії отримують паперові листи від прокуратури щодо закриття справ, але не можуть використати ці документи для підтвердження своєї репутації через його паперовий формат, чинність якого складно підтвердити.
Коментарі - 4
Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев зазначив, що процес відкриття та закриття ФОП завжди був динамічним, особливо в умовах тривалої війни.
«ФОП виявляються більш стійкими і адаптивними до змін порівняно з великими компаніями, але багато з них стикаються з викликами, такими як часті перерви в електропостачанні. Число відкриттів нових ФОП значно перевищує кількість закриттів, що свідчить про поступове відновлення економічної активності», — сказав в коментарі РБК-Україна Гетманцев.
При цьому фінансовий аналітик YouControl Роман Корнилюк відмітив, що банкрутство і припинення не завжди являється суто поганим явищем для економіки. Часто це є свідченням активності та конкурентності на ринку, особливо якщо супроводжується новими відкриттями бізнесів.
Крім того, виконавча директорка Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Оксана Кузяків зазначила, що нинішня ситуація з ФОПами є не скороченням економіки, бо вона скоротилася ще у 2022 році. За її словами, це значною мірою приведення юридичного статусу підприємств до фактичного стану справ.