Електрокари проти ДВЗ: хто виграє конкуренцію

Країни світу запроваджують заборону на продаж авто з двигунами внутрішнього згорання. У деяких з них нові правила почнуть діяти вже за декілька років. Водночас для домінування електромобілів все ще варто вирішити низку технічних моментів. Яких саме, в колонці для NV розповів CEO та співвласник групи компаній VIDI Олександр Джуринський. «Мінфін» публікує ключові тези.

Як змінюється ринок

Для прогнозу розвитку авторинку потрібно розуміти наступне:

По-перше, нам не позбутися тренду екологічного транспорту. Уже не тільки країни Європи, а також Індія і Китай на рівні держав роблять ставку на поступове витіснення електромобілями автомобілів із двигунами внутрішнього згорання. Наприклад, Франція та Британія оголосили про намір повністю припинити продажі автомобілів із двигунами внутрішнього згорання до 2040 року, Норвегія — до 2025 року, Німеччина — до 2030 року, Індія — до 2032 року, Китай — до 2040 року. Але щодо Китаю — йдеться про перехід на гібриди та електрокари.

По-друге, до тотального переходу на електромобілі приєднуються автовиробники: про перехід на виробництво виключно електромобілів для Європи до 2030 року заявили у Nissan та Ford. Audi анонсував, що з 2026 року усі нові моделі будуть електромобілями, а до 2033 року згорнуть виробництво традиційних авто.

На ринку електрокарів варто чекати китайської експансії, адже Китай контролює 41% світового видобутку кобальту та більшу частину видобутку літію. Як підсумок, КНР має 54% світового виробництва електромобілів.

Інше питання — екологічна складова. Дискусії щодо того, чи дійсно електротранспорт є екологічним, чуємо і понині. Так, для великих міст він є виходом, аби їх мешканці не задихнулись від чаду та вихлопів. Але є два інших питання:

У чому ця екологічність, якщо для отримання електроенергії для зарядки електрокарів і далі спалюватимуть мазут на ТЕС? Або використовуватимуть ядерну енергію?

Питання, яке зараз не відчувається, але постане перед світом через десяток-другий років: утилізація відпрацьованих батарей. Сполуки літію і кобальта, які використовуються при виробництві акумуляторів, досить токсичні та довго розпадаються.

У цьому контексті цікавою є позиція Toyota. На одній із глобальних конференцій у відповідь на питання про майбутнє електромобілів було отримано відповідь, що Toyota насамперед орієнтується у виробництві на очікування клієнтів: тому окрема їх лінійка уже є. Але поряд із цим, з огляду на наведені вище питання, які ставлять під сумнів екологічність електрокарів, Toyota розробила довгострокову екологічну стратегію Beyond Zero («Нижче нуля»). Вони вважають, що від гібридів та електромобілів світ поступово перейде на водневі енергетичні установки. І тут Toyota планує бути в перших рядах, як свого часу трапилося з гібридами.

Підсумовуючи сказане, зазначу, що витіснення електромобілями автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння можливе за умови технічної революції — винайдення нових матеріалів для виробництва акумуляторів, або ж альтернативних їм технологій силової установки (та ж воднева, наприклад), які б забезпечили:

1. Паритет ціни на електрокари та авто з двигунами внутрішнього згоряння співвідносних розмірів та у відповідному класі.

2. Запас ходу в екологічних авто має бути співставним автомобілям із класичними двигунами — не менше 650−1000 км, на нього не мають впливати кількість увімкнених електроприладів (кліматична установка, аудіосистема тощо).

3. Швидкість зарядження електромобілів має бути такою ж, як заправка повного баку рідкого пального.

4. Мережа зарядних станцій має покривати потребу у зарядці електрокарів щонайменше так само, як АЗС покривають потребу у заправці автівок паливом. Щобільше, зарядні станції мають стати атрибутом парковок, стоянок, офісів, прибудинкових територій — адже для електромобіля ідеальними є умови, коли він або їде, або на зарядці.

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Але навіть якщо це все стане реальністю — все одно залишаться поціновувачі класичних автівок, поціновувачі автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння. Відчуття запуску, рівномірного рокоту двигуна, а потім — вмикаєш передачу, тиснеш на газ і з характерним звуком розганяєшся, перемикаєш передачу… Для них це буде насолодою, ніби сидиш у кріслі і насолоджуєшся 25-річним Macallan.