Офіційний курс: НБУ знизив курс гривні на 6 копійок

Національний банк України встановив на 10 липня 2024 року офіційний курс гривні на рівні 40,7662 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс гривні на 6 копійок.

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Валютний ринок

НБУ на 10 липня встановив офіційний курс євро на рівні 44,08 грн (на 8 липня курс було встановлено на рівні 44,07 грн). Європейська валюта подорожчала на 1 копійку.

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