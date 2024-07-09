Національний банк України встановив на 9 липня 2024 року офіційний курс гривні на рівні 40,7 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс гривні на 15 копійок.
9 липня 2024, 8:00
Офіційний курс: НБУ знизив курс гривні на 15 копійок
► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Валютний ринок
НБУ на 9 липня встановив офіційний курс євро на рівні 44,07 грн (на 8 липня курс було встановлено на рівні 43,86 грн). Європейська валюта подорожчала на 11 копійок.
«Мінфін Валюта» — безкоштовна мобільна програма, в якій доступна вся необхідна інформація — від курсів валют усіх українських банків до розташування пунктів обміну: Google Play або AppStore
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 3 назареєстрованого відвідувача.
Коментарі