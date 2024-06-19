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19 червня 2024, 16:18

Євросоюз заклав у бюджет на 2025 рік 15,2 млрд євро для України

Європейська комісія 19 червня запропонувала проєкт бюджету на 2025 рік обсягом €199,7 млрд, який передбачає €15,2 млрд для підтримки України. Про це йдеться у пресрелізі Єврокомісії.

Європейська комісія 19 червня запропонувала проєкт бюджету на 2025 рік обсягом €199,7 млрд, який передбачає €15,2 млрд для підтримки України.

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Ухвалення документа забезпечить стабільну та передбачувану підтримку України, йдеться у повідомленні. Передбачається, що €4,3 млрд із бюджету ЄС будуть доступні Україні у вигляді грантів в рамках програми Ukraine Facility, а €10,9 млрд — у вигляді кредитів.

Проєкт бюджету на 2025 рік є частиною довгострокового бюджету ЄС, ухваленого наприкінці 2020 року з поправками, внесеними в лютому 2024 року. Річний бюджет має затвердити бюджетний орган до поточного року.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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tckgoblinu
tckgoblinu
19 червня 2024, 16:23
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Новина добра, головне щоб ніхто не почав тендери «цікаві» запускати через своїх або премії виписувати собі.
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