Офіційний курс: НБУ залишив курс гривні без змін

Національний банк України встановив на 8 липня 2024 року офіційний курс гривні на рівні 40,542 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ залишив на попередньому рівні курс гривні.

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Валютний ринок

НБУ на 8 липня встановив офіційний курс євро на рівні 43,86 грн (на 5 липня курс був встановлений на рівні 43,78 грн). Європейська валюта подорожчала на 8 копійок.

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