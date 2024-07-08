За три роки українці продали пів мільйона гектарів землі

Після відкриття ринку землі, три роки назад, українці продали 567 322 га сільськогосподарської землі. Середня ціна угод — 41 тис. грн. за 1 гектар. Про це повідомляє Опендатабот.

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Де найбільший попит

Найбільш запитаними стали угіддя на Полтавщині: там продали 60 360 га. Середня ціна гектара землі в регіоні сягала 42,75 тис. грн. Далі йдуть Дніпропетровщина — 58 869 га, та Харківщина — 54 458 га.

За пів року 2024 українці придбали 17 036,6 га землі на Полтавщині, в середньому, сплативши по 52,59 тис. грн за гектар.

Джерело: Опендатабот

На Дніпропетровщині від початку поточного року продали 12 952,7 га по 34 тис. грн. А ось замість прифронтової Харківщини у трійку лідерів піднялась Кіровоградщина: 9 375 га по 38 тисяч грн за гектар.

Найдорожчою цьогоріч стала земля на Івано-Франківщині — 101 тис. грн за гектар.

Яка форма відчуження землі

Наразі лише чверть земельних угідь змінюють власника через купівлю-продаж. Переважна більшість змін власників стосуються землі, яку отримують у спадок — це 65% відчужень.

Ціни купівлі-продажу сільгоспземель у травні 2024 року суттєво зросли порівняно з попередніми місяцями і наразі є найвищими за весь час існування ринку земель: середньозважена ціна гектара в травні становила 45 тис. грн, що на 8,2% вище, ніж у квітні 2024 року, та на 5,6% ніж у березні поточного року.

Джерело: Опендатабот

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