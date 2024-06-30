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30 червня 2024, 12:22

В Україні рекордно подорожчала земля

Ціни купівлі-продажу сільгоспземель у травні 2024 року суттєво зросли порівняно з попередніми місяцями й наразі є найвищими за весь час існування ринку земель. Про це повідомляють у дослідженні Київської школи економіки (KSE), що проводять на замовлення програми USAID, передає «Інтерфакс-Україна».

Ціни купівлі-продажу сільгоспземель у травні 2024 року суттєво зросли порівняно з попередніми місяцями й наразі є найвищими за весь час існування ринку земель.

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Так, середньозважена ціна гектара в травні становила 45,0 тис. грн, що на 8,2% вище, ніж у квітні 2024 року, та на 5,6% ніж у березні поточного року.

Згідно з даними аналітиків, ціна землі з цільовим призначенням «для ведення товарного сільськогосподарського виробництва» була ще вищою і досягла 46,2 тис. грн.

«Зазначені ціни базуються на офіційних цінах, зареєстрованих у Реєстрі майнових прав під час вчинення правочинів купівлі-продажу. Ринкові ціни на землю можуть бути значно вищими, адже більша частина всіх угод укладається за ціною, що не відрізняється від нормативно-грошової оцінки (мінімальної ціни, встановленої законом для колишніх підмораторних земель) більше, ніж на 2%», — уточнили в KSE.

Водночас експерти вважають, що незначне зниження цін у квітні 2024 року, зростання вартості сільгоспземель у травні цього року навряд чи буде довгостроковим трендом.

З початку 2024 року середні ціни на землю залишаються значно вищими, ніж у попередні періоди. Отже, можна констатувати, що відкриття ринку земель для юридичних осіб у січні 2024 року потягнуло за собою структурні зміни умов на ринку, і, як наслідок, призвело до збільшення цінності сільгоспземель, наголошується в дослідженні KSE «Земля незламності».

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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Валерка Котовский
Валерка Котовский
30 червня 2024, 12:36
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Конечно) ведь по всей земле сейчас идут катаклизмы:) а Украину разве что лёгкие наводнения коснутся:) всех остальные страны потрепает знатно)
азиатов — цунами, землетрясения, катаклизмы.
Америкосов — цунами катаклизмы пожары.
РФ — пожары и наводнения, катаклизмы.
Шляпников — войны.
мусульман — водичка, войны.
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mantis05
mantis05
30 червня 2024, 14:24
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Так как уже покупал землю, то…земля с/х назначения за год подешевела в среднем на 15−20% в валюте. Багарная- подешевела, но для её использования, надо вложиться в живую силу и в технику.
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