Світові ціни на продовольство падають — ООН

Світові ціни на продовольство у червні 2024 року не змінилися, оскільки зростання міжнародних котирувань на олії, цукор та молочні продукти компенсувало зниження котирувань на зернові. Про це свідчить публікація продовольчої агенції ООН (ФАО).

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Світові ціни на продовольство

Індекс цін на продовольство ФАО у червні становив у середньому 120,6 пунктів, що відповідає переглянутому показнику за травень.

Зараз індекс на 2,1% нижчий за своє значення роком раніше і на 24,8% нижчий від пікового значення в березні 2022 року після російського вторгнення в Україну.

Індекс цін на зернові ФАО знизився на 3,0% у червні порівняно з травнем, при цьому котирування на фуражне зерно, пшеницю та рис знизилися, що частково зумовлено покращенням перспектив виробництва в основних країнах-експортерах.

Індекс цін на олії ФАО, навпаки, зріс на 3,1% з травня, чому сприяло пожвавлення світового імпортного попиту на пальмову олію та стійкий попит з боку біопаливного сектора в Америці на соєву та соняшникову олію.

Індекс цін на цукор ФАО зріс на 1,9% з травня після трьох послідовних щомісячних спадів, значною мірою через побоювання щодо ймовірного впливу несприятливих погодних умов та мусонів на виробництво у Бразилії та Індії.

Індекс цін на молочні продукти ФАО зріс на 1,2%, при цьому міжнародні котирування на олію досягли 24-місячного максимуму на тлі зростання світового попиту на короткострокові поставки на тлі високих роздрібних продажів, сезонного зниження поставок молока в Західній Європі та низьких запасів в Океанії.

Індекс цін на м’ясо ФАО у червні практично не змінився, оскільки невелике зростання світових цін на баранину, свинину та яловичину майже компенсувало зниження міжнародних цін на м’ясо птиці, спричинене скороченням пропозиції.