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6 липня 2024, 15:04

Світові ціни на продовольство падають — ООН

Світові ціни на продовольство у червні 2024 року не змінилися, оскільки зростання міжнародних котирувань на олії, цукор та молочні продукти компенсувало зниження котирувань на зернові. Про це свідчить публікація продовольчої агенції ООН (ФАО).

Світові ціни на продовольство у червні 2024 року не змінилися, оскільки зростання міжнародних котирувань на олії, цукор та молочні продукти компенсувало зниження котирувань на зернові.
Фото:depositphotos
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Світові ціни на продовольство

Індекс цін на продовольство ФАО у червні становив у середньому 120,6 пунктів, що відповідає переглянутому показнику за травень.

Зараз індекс на 2,1% нижчий за своє значення роком раніше і на 24,8% нижчий від пікового значення в березні 2022 року після російського вторгнення в Україну.

Індекс цін на зернові ФАО знизився на 3,0% у червні порівняно з травнем, при цьому котирування на фуражне зерно, пшеницю та рис знизилися, що частково зумовлено покращенням перспектив виробництва в основних країнах-експортерах.

Індекс цін на олії ФАО, навпаки, зріс на 3,1% з травня, чому сприяло пожвавлення світового імпортного попиту на пальмову олію та стійкий попит з боку біопаливного сектора в Америці на соєву та соняшникову олію.

Індекс цін на цукор ФАО зріс на 1,9% з травня після трьох послідовних щомісячних спадів, значною мірою через побоювання щодо ймовірного впливу несприятливих погодних умов та мусонів на виробництво у Бразилії та Індії.

Індекс цін на молочні продукти ФАО зріс на 1,2%, при цьому міжнародні котирування на олію досягли 24-місячного максимуму на тлі зростання світового попиту на короткострокові поставки на тлі високих роздрібних продажів, сезонного зниження поставок молока в Західній Європі та низьких запасів в Океанії.

Індекс цін на м’ясо ФАО у червні практично не змінився, оскільки невелике зростання світових цін на баранину, свинину та яловичину майже компенсувало зниження міжнародних цін на м’ясо птиці, спричинене скороченням пропозиції.

ФАО також оновило свій прогноз світового виробництва зернових у 2024 році, тепер оцінивши його у 2 854 млн тонн, що є новим історичним максимумом.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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