Нацбанк оштрафував Moneyveo, «Швидко Гроші» та Юнекс Банк на мільйони гривень

Нацбанк застосував заходи впливу до Moneyveo , « Швидко Гроші » та Юнекс Банку , а також до інших учасників фінансового ринку. Про це повідомляє пресслужба НБУ .

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За що покарали

Всіх було покарано за «порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Хто заплатить штрафи

Юнекс Банк отримав штраф 3,86 млн грн, тоді як Європромбанк 51 тис грн за низку порушень.

Найбільший штраф отримав небанк Moneyveo — понад 13 млн грн, а «Швидко Гроші» (ТОВ «СПОЖИВЧИЙ ЦЕНТР») заплатить за порушення понад 6 млн грн.