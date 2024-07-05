У Британії можуть конфіскувати $1,4 млн у екс-власника Сенс Банку

Національне агентство з боротьби зі злочинністю Великої Британії просить суд накласти постійний арешт на $1,4 млн підсанкційного Петра Авена, який був співвласником « Альфа-Банку » в Україні. Про це повідомила міжнародна мережа журналістів-розслідувачів (OCCRP).

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Що відомо про цю справу

Авен потрапив під санкції ЄС 28 лютого 2022 року, а 15 березня його додали до санкційного списку Великої Британії, влада якої вважає, що він «брав участь у підтримці уряду росії», який розв'язав війну в Україні.

Розпочате розслідування показало, що гроші Авена (1,5 млн фунтів) зберігали для нього Стівен Гейтер, який діяв як його представник, і дружина бізнесмена Катерина Козіна. У травні 2022 року суддя задовольнив запит щодо заморожування цієї суми.

Після двох років розслідування агентство звернулося до суду з клопотанням про конфіскацію більшої частини цих грошей, вважаючи, що платежі, які проводили Гейтер та Козіна, порушували британські санкції та робилися з метою їхнього обходу.

Важливий прецедент

Звернення до суду з таким клопотанням є прецедентом, вважає Гелен Тейлор, старша фахівчиня із правових питань правозахисної групи Spotlight on Corruption.

«Це перша спроба британської влади переслідувати кошти, які, як вона підозрює, використовувалися, порушуючи антиросійські санкції», — заявила вона.

На думку Тейлор, хоча 1,1 млн фунтів — «дрібниця для олігарха-мільярдера», це «важливий сигнал, що санкції не можна порушувати безкарно».