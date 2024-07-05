У Британії можуть конфіскувати $1,4 млн у екс-власника Сенс Банку

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Страхування житла від шахедів
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Новини криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
5 липня 2024, 18:26

У Британії можуть конфіскувати $1,4 млн у екс-власника Сенс Банку

Національне агентство з боротьби зі злочинністю Великої Британії просить суд накласти постійний арешт на $1,4 млн підсанкційного Петра Авена, який був співвласником «Альфа-Банку» в Україні. Про це повідомила міжнародна мережа журналістів-розслідувачів (OCCRP).

Національне агентство з боротьби зі злочинністю Великої Британії просить суд накласти постійний арешт на $1,4 млн підсанкційного Петра Авена, який був співвласником «Альфа-Банку» в Україні.
На фото Пьотр Авен та Міхаїл Фрідман

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що відомо про цю справу

Авен потрапив під санкції ЄС 28 лютого 2022 року, а 15 березня його додали до санкційного списку Великої Британії, влада якої вважає, що він «брав участь у підтримці уряду росії», який розв'язав війну в Україні.

Розпочате розслідування показало, що гроші Авена (1,5 млн фунтів) зберігали для нього Стівен Гейтер, який діяв як його представник, і дружина бізнесмена Катерина Козіна. У травні 2022 року суддя задовольнив запит щодо заморожування цієї суми.

Після двох років розслідування агентство звернулося до суду з клопотанням про конфіскацію більшої частини цих грошей, вважаючи, що платежі, які проводили Гейтер та Козіна, порушували британські санкції та робилися з метою їхнього обходу.

Важливий прецедент

Звернення до суду з таким клопотанням є прецедентом, вважає Гелен Тейлор, старша фахівчиня із правових питань правозахисної групи Spotlight on Corruption.

«Це перша спроба британської влади переслідувати кошти, які, як вона підозрює, використовувалися, порушуючи антиросійські санкції», — заявила вона.

На думку Тейлор, хоча 1,1 млн фунтів — «дрібниця для олігарха-мільярдера», це «важливий сигнал, що санкції не можна порушувати безкарно».

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 11 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами