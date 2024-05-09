Вперше з початку великої війни іноземний інвестор подав до НБУ заявку про купівлю акцій українського банку

Вперше з початку повномасштабного вторгнення почав відновлюватись інтерес іноземних інвесторів до українських банків. 2024 року Нацбанк зафіксував першу таку заявку на придбання суттєвого впливу з боку інвестора з Нідерландів. Про це у відповідь на офіційний запит «Мінфіну» повідомили в Нацбанку.

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Що відомо

Ім'я банку України, яким зацікавився європеєць, не називається, оскільки заявка ще перебуває на розгляді.

«Протягом 2024 року (на початку січня 2024 року) було представлено один пакет документів від іноземного інвестора (Нідерланди) щодо суттєвої участі в українському банку. Пакет документів перебуває на розгляді Національного банку України. Рішення щодо нього ще не ухвалене», — йдеться у відповіді НБУ.

Після початку великої війни подібні заявки регулятору не надходили, регулятор це пояснював військовим станом в Україні та бойовими діями. Хоча до цього інтерес до українських банків відчувався.

У Нацбанку уточнили, що у 2020−2021 роках до нього надійшли пакети документів для отримання суттєвого впливу в різних банках від 8 іноземних інвесторів із різних країн: Туреччина, республіка Білорусь, Чехія, Фінляндія та Казахстан.

НБУ повідомив «Мінфіну», що погодив 4 такі заявки, одному потенційному інвестору заборонив отримання суттєвого впливу в банку та ще 3-му — повернув документи без рішень щодо їх клопотань.

Станом на 1 березня 2024 року Нацбанк виділяв в Україні 14 банків, що входять до іноземних банківських груп. Дві з них родом з Нідерландів і володіють до 100% акцій.

«Мінфін» зібрав список цих банків, а також додав з реєстру НБУ інформацію про акціонерів та сформовані ними статутні капітали:

1. Райффайзен Банк (статутний капітал 6,2 млрд грн) — 68,21% акцій у австрійського Raiffeisen Bank International AG, 30% акцій у ЄБРР, 1,8% акцій, що залишилися, у 20-ти фізосіб.

2. УкрСиббанк (5,1 млрд грн) — 60% акцій у французького BNP Paribas SA та 40% акцій ЄБРР.

3. Креді Агріколь Банк (1,2 млрд грн) — 100% акцій у французького Credit Agricole SA

4. ОТП Банк (6,2 млрд грн) — 100% акцій у угорського OTP Bank Plc.

5. Сітібанк (200 млн грн) — 100% акцій в американського Citigroup Inc.

6. Кредобанк (2,2 млрд грн) — 100% акцій у польського Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spolka Akcyjna.

7. ПроКредит Банк (1,6 млрд грн) — 100% акцій у німецького ProCredit Holding AG.

8. ІНГ Банк Україна (731,3 млн грн) — 100% акцій у нідерландської ING Groep NV

9. Правекс-Банк (979,1 млн грн) — 100% акцій у італійського Intesa Sanpaolo SpA

10. СЕБ Корпоративний банк (300 млн грн) — 100% акцій у шведського Skandinaviska Enskilda Banken AB.

11. Піреус Банк МКБ (2,5 млрд грн) — 99,99% акцій у грецького Piraeus Financial Holdings SA і 0,01% акцій, що залишилися, у 15-ти фізосіб

12. Дойче Банк ДБУ (301,8 млн грн) — 100% акцій у німецької Deutsche Bank Aktiengesellschft.

13. Кредитвест Банк (364,4 млн грн) — 100% акцій у 6-х фізосіб громадян Туреччини та однієї фізособи з подвійним громадянством (Туреччина та Німеччина) через різні компанії.

14. Кредит Європа Банк (252,5 млн грн) — 100% акцій у 7 громадян Туреччини через нідерландський Credit Europe Group NV

Як бачимо, у банків з нідерландським капіталом власникам вже належить суттєвий вплив до 100%. Тож можна допустити появу інвестора з Нідерландів та в іншому українському банку, що не входить до списку 14-ти.