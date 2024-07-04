Кава у світі у другому кварталі подорожчала на 18-20% через спеку в Азії

Світові ціни на каву суттєво зросли у другому кварталі через сильну спеку в основних регіонах вирощування в Азії, пише Nikkei Asia.

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Як змінилися ціни

Котирування ф'ючерсів на сорт робуста в Лондоні до кінця червня збільшилися на 18,1% порівняно з кінцем березня. 6 червня ціна контракту досягала рекордної позначки $4394 за тонну. Ф'ючерси на арабіку подорожчали за три місяці на 20,6%.

Причина стрибка цін

Основною причиною стрибка цін стала спека у Південно-Східній Азії. З квітня середні температури повітря у В'єтнамі, Таїланді та на Філіппінах були вищими за норму і досягали 48 градусів Цельсія.

У В'єтнамі фермери зіткнулися із посухою, яка може вплинути на осінній урожай. В'єтнам виробляє близько 40% світового обсягу зерен робусти, яка використовується для приготування розчинної кави.

«Урожай сорту робусту минулого року був поганим, тому ціни зростають через побоювання, що другий рік поспіль урожай буде мізерним, і це продовжить жорсткий баланс між попитом і пропозицією», — вважає Масанобу Такано з торгового дому S.Ishimitsu & Co.

Міністерство сільського господарства США два тижні тому прогнозувало в 2024/25 сільськогосподарське зростання виробництва кави на 7,1 млн мішків (60 кг) — до 176,2 млн мішків. Це насамперед буде зумовлено покращенням урожаїв у Бразилії та Індонезії. Глобальне споживання кави, як очікується, збільшиться на 3,1 млн мішків — до 170,6 млн мішків.

Спекотна погода в Південно-Східній Азії також вплинула на вартість натурального каучуку, на який припадає значна частину експорту Таїланду та Індонезії.

Котирування ф'ючерсів на каучук на Осакській біржі 10 червня досягали максимуму з середини березня — 360,9 єн ($2,23) за кілограм.

«Цього року хвилі спеки пошкодили каучукові дерева», що сприяло підвищенню цін минулого місяця, зазначив Гу Цзюн із Yutaka Trusty Securities.

Хоча до кінця червня ціни на каучук стабілізувалися приблизно на рівні кінця березня, підйом у певні періоди другого кварталу складав близько 10%.